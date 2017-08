Los Pumas perdieron con Sudáfrica en el inicio del Rugby Championship

En Sudáfrica, Los Pumas cayeron ante los Springboks por 37 a 15 en la primera fecha del Rugby Championship. En el Nelson Mandela Bay, los argentinos no pudieron hacer pie y sintieron el rigor de los locales que mostraron un rugby sólido en todas sus líneas para dejar en claro que los All Blacks no son los únicos candidatos.

La presentación argentina en un nuevo certamen internacional se vio reducida al sometimiento de un rival superior. Las veces que Los Pumas lograron hilvanar más de cinco fases seguidas, inquietaron a su rival, pero no sucedió mucho. El seleccionado nacional sintió la falta de conducción de un Nicolás Sánchez apagado.

Sudáfrica fue siempre dueño de la pelota y, a puro roce y desgaste, consiguió quebrar la defensa argentina en cinco ocasiones mientras que Argentina solo inquietó con dos ensayos que reavivaron las esperanzas por poco tiempo.

Ahora Los Pumas deberán estudiar la contundente derrota de hoy para intentar tomarse revancha ante los Springboks el sábado en Salta.