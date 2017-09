Lucas Alario se acordó de Colón en su primera conferencia de prensa

Lucas Alario tuvo un auspicioso debut en la Bundesliga vistiendo la camiseta de Bayer Leverkusen y hasta marcando un gol en la goleada ante Hamburgo por 3 a 0. Pocas horas antes, el exjugador de Colón brindó una entrevista al sitio oficial y contó sus sensaciones al arribar al cuadro alemán.





LEER MÁS: River cobró el pase de Alario y hace esperar a Colón para recibir su parte







"La bienvenida fue buena. Me recibieron de la mejor manera, tanto mis compañeros como todo el cuerpo técnico y el personal del club. Espero seguir creciendo como jugador y como persona", expresó el delantero oriundo de Tostado.





Embed

Mientras contó que lo primero que puso en la valija fue el mate, "porque acá no se consume eso y no me podía faltar", además de reconocer sus deseos para esta temporada, que comenzó de la mejor manera: "Busco dar lo mejor. Rendirle al club y conseguir objetivos importantes. El primero es adaptarme lo más rápido posible".





Embed @lucasalario13 ¿Qué te llevaste de Argentina que no podía faltar para tu vida en Alemania? #BienvenidoPipa pic.twitter.com/RIB3QFdQ6e — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) 23 de septiembre de 2017

Saliendo un poco de conexto, no esquivo responder de los coletazos que dejó su partida de River: "Si te digo que no me enteré es mentira. Hoy llega todo. Lo entiendo. Llegó en un momento en el cual se había cerrado el libro de pases en la Argentina. Me llegó lamentablemente en esa ocasión la propuesta. En lo personal decidí venir porque lo sentía y no me arrepiento de haber venido", deslizó Pipa, admitiendo estar al tanto del enojo que existía en Buenos Aires.







Embed ⚫️ @lucasalario13 está listo para alcanzar los objetivos que el club se han puesto: pic.twitter.com/12bdiq7tPc — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) 25 de septiembre de 2017

Alario también se refirió a la Selección Argentina y, en este sentido, adelantó que si se enfoca en tener buenas actuaciones en el Bayer la oportunidad le va a llegar sola. "Hay que trabajar en el club, estar al ciento por ciento y a disposición para tener una mínima chance y después aprovecharla. A mí me tocó ser citado jugando en el fútbol argentino y si uno le rinde y le sirve al técnico que está en la Selección tiene muchas chances de ser citado", aseveró.





Embed ¡Recordemos las anotaciones del domingo en el duelo #B04HSV! ⚽ ⚽ ⚽



¿Cuál fue su favorito? ⚫ ❤ pic.twitter.com/ZatiadkzFX — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) 26 de septiembre de 2017

Por último, se acordó de Colón al dar detalles de por qué le dicen Pipa: "Me lo pusieron en Colón, fue un entrenador de las juveniles y me dijeron así desde siempre. Siguió cuando llegué a River. Es porque dicen que tengo la nariz grande, no sé si será así", dijo entre risas.





Embed ⚫ Después de su primer gol con #Bayer04, entrevistamos a @lucasalario13 para saber cómo vivió la anotación: pic.twitter.com/YYPkNmaoMZ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) 27 de septiembre de 2017

Bayer Leverkusen visitará este viernes a Schalke 04 por la 7ª fecha de la Bundesliga. El equipo de Lucas Alario lleva siete puntos, mientras que su próximo rival tiene nueve. El líder es Borussia Dortmund con 16 unidades.





UNO Santa Fe - Infobae - La Nación