Lucas Caputto fue convocado por la UAR

Rápido como un bombero. Lo llamaron y ya tuvo que viajar en la noche de este viernes rumbo a la Capital Federal para sumarse a una concentración nacional juvenil en la que intervienen más de 25 jugadores.

Se trata del tercer línea santafesino Lucas Salvador Caputto, integrante del plantel superior de Santa Fe Rugby Club, quien en junio pasado ya participó de una actividad muy parecida, pero junto a sus compañeros Agustín Foradini y Agustín Galíndez, y José Gálvez del CRAI.

Este plantel se medirá en un amistoso el próximo domingo 23 frente a Chile M20, que se prepara para jugar en Uruguay en World Rugby U20s Trophy, y trabajará hasta el jueves 27 de julio en Buenos Aires.

Una vez culmine esa semana de prácticas el plantel viajará a Uruguay para realizar distintas actividades y disputar más partidos amistosos.





21717 F2 Lucas Caputto.jpg







En relación a Lucas Caputto, el foward de la entidad de Sauce Viejo, formó parte en 2016, del seleccionado juvenil de Santa Fe que consiguió el ascenso al sector principal del Campeonato Argentino.

Ya desde el año pasado y lo ratificó en la actual temporada, se convirtió en elemento titular en la primera división del conjunto de Santa Fe Rugby que juega el Torneo Regional del Litoral.

En una breve comunicación con Ovación el jugador expresó que "me llamaron para una concentración en Buenos Aires, y después nos vamos a Uruguay a jugar un torneo. No se más que eso, me dijeron que tenía que viajar este viernes por la noche, pero no me comunicaron cuando regreso. En teoría es para ese torneo, pero no se más que eso".