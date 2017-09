Luciano Bordón. "Nos dimos cuenta que podíamos".

CRAI finalizó su participación en el Torneo Regional del Litoral, y ello marcó el fin de un más que exitoso ciclo del doctor Luciano Bordón como head coach del plantel superior. Las competencias que se vienen para los Gitanos ya no lo tendrán al frente de un grupo que supo dar alegrías y también algunos sin sabores.





En una visita efectuada a la redacción de UNO Santa Fe, el ex entrenador principal de CRAI, se refirió a varios aspectos que tienen que ver con el equipo que dirigió, el presente de las competencias regionales, y algunos puntos que tienen que ver con su alejamiento de la conducción.





Es importante resaltar la entrega y dedicación, y el riesgo que tomó Bordón, sobre todo en los últimos 15 meses, cuando cada martes y jueves, viajaba para cumplir con el compromiso de entrenar a su querido CRAI. Los viajes son siempre complicados, pero no le importó mucho, hizo el sacrificio, y a veces los reconocimientos llegan tarde. En esta primera parte del reportaje, se refirió a algunos aspectos más que nada con lo deportivo, vinculados al proceso que lo tuvo como protagonista.





Un proceso positivo

La primera pregunta estuvo enfocada a escuchar el balance sobre el proceso que lo tuvo como head coach, y destacó que "En primer lugar, quiero señalar que por primera vez nuestro club ha jugado en la mayor competencia a nivel nacional para clubes. Y en las dos oportunidades que jugamos pudimos estar a la altura de las circunstancias, y cumplir con los objetivos que nos habíamos propuesto".

"En otro aspecto la idea fue preparar la mayor cantidad de jugadores para que puedan formar parte de un torneo tan competitivo como es el TRL. En cuanto a lo que tiene que ver con los resultados, durante estos dos años, partido por partido, se han ganado la mayor cantidad de cotejos que tuvo una campaña. Evaluamos que se ganaron el 85 por ciento de los partidos que se jugaron", agregó el doctor Bordón.

Agregó "Lamentablemente por los resultados que se dieron y por algunos resultados que no se dieron, no se pudo ingresar en la definición del Regional 2017, lo que para alguno puede determinar que eso haya sido un proceso para el olvido, y para otros no. En la despedida con los jugadores les dije que 'cada uno dentro de unos años podrá evaluar en frío y razonadamente, si este proceso fue bueno o no para el club'".



Aspectos importantes

Ante la consulta de si fue uno de los Regionales más parejos de los últimos años, destacó que "efectivamente, coincido en que fue uno de los más parejos. En TRL siempre hay equipos en el sube y baja; en 2014, le tocó a CRAI, pasa a final four y no le va tan bien; en 2015, fue un buen proceso en resultados, queda afuera GER, y nosotros pudimos meter una buena campaña. Sin embargo de los partidos de final four se pierden dos, y se ganó solamente uno".

"En 2016, en el sube y baja entra Old Resian, se adopta el sistema de semifinal y final, nosotros en el perdemos en el último minuto, una semifinal que todos nos tenían como favorito. Este año, en la baja nos toca a nostros, en el sube se ubica Estudiantes de Paraná, con una muy buena campaña, y un trabajo previo para destacar. La gira fue clave para poder pelear por cosas serias. Con lo cual, si este año creo que el torneo fue muy equilibrado".

En relación a las competencias UAR, y como inlfuyen en el resto de la temporada, Bordón explicó que "El Nacional de Clubes es un torneo muy desgastante, para los equipos del Interior, y este año se demostró que también lo es para los de la URBA. Fijate que Plaza, que gana Nacional B, quedó afuera de la definición. Algo parecido ya había sufrido La Plata RC. En contrapartida, CUBA y SIC, que no le dieron mayor trascendencia, hoy son los equipos que sobresalen en URBA".

"Esa generalidad no escapa a CRAI, que es un equipo del Interior, en una Unión de Ascenso, un club joven, con un equipo al que le falta, tiene muchas, pero en este tipo de torneos se resiente. Sobre todo teniendo en cuenta que en dicho torneo se lesionan y agotan jugadores, el año es largo, y el Regional, es también muy exigente. Tal vez en 2016, nosotros logramos planificar mejor que este año, pero a veces eso se da por diferentes razones, y los imponderables", confió el ex head coach del seleccionado mayor de la USR.





Asuntos rugbísticos

Consultado sobre las cuestiones vinculadas al juego, con que se fue conforme y lo que cree que no se pudo subsanar, sostuvo que "como le dije a los jugadores, con una cuestión básica para nosotros; el habernos dado cuenta que podíamos. Por momentos CRAI jugó un rugby muy lindo, desplegado y vistoso, y en otros, las cosas no salieron, y es ahí donde pudo haber estado la peor falla. No haberle sabido encontrar la vuelta de como mejorar algunas cuestiones. El juego salió por la etapa en que se jugaron los partidos, y en otro, por el desgaste lógico, en la relación entre los jugadores y el entrenador.Cuando el jugador estuvo enfocado, descansado y concentrado, se demostró que a CRAI le fue bien".

"La razón por el cual algunas cuestiones no se pudieron solucionar en el tramo final fue producto de que la relación conmigo estaba desgastada, y por ahí se hizo dificil llegarle al jugador. Pero esto es un aprendizaje, tanto para los chicos como para uno como entrenador" comentó el ex coach Gitano.

Sobre el próximo a empezar Torneo del Centro, dió su punto de vista, al considerar que "para los dos equipos de Santa Fe que lo juegan, es muy dificil, van a quedar realmente muy desarmados, porque entregan diez o doce jugadores al seleccionado. El año fue muy largo, y van a enfrentar a equipos que no se van a desangrar tanto para armar el seleccionado de Córdoba, osea que van a llegar más enteros. Con lo cual, la competencia puede llegar a ser despareja, no favorece a nadie".