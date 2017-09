Luciano Bordón: "Ser entrenador es desgastante"

Tras un par de temporadas como head coach del plantel superior, y otras tantas como miembro del staff de entrenadores, Luciano Bordón colgó el buzo director técnico de CRAI. No menos importante fue su paso como coach del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.





En su etapa al frente del siempre complicado puesto de conductor de la entidad Gitana, CRAI logró las mejores performances deportivas, y sobre todo logró afrontar el desafío que fue el Nacional de Clubes 2016. En 2017, se repitió esa participación, pero no fue igual, si desde la entrega y la actitud.





El Regional del Litoral lo vino teniendo como protagonista en los últimos años, logrando estar siempre en la conversación, pero esas performances muchos, sobre todo para adentro, se vio como un saldo negativo, lo cual es absolutamente errado, porque en resultados el 85% fueros victorias.





17917 f1 bordon.JPG







En esta segunda parte del reportaje al coach de CRAI, el cual visitó la redacción de UNO Santa Fe, ante la consulta de que se viene en lo personal, expresó que "por ahora voy a disfrutar de la familia, de mi mujer, de mis hijos, de mis nietos, y después la verdad, es que no lo se. Por un lado, no me veo no estar haciendo algo en el club, y por el otro lado, creo que se terminó una etapa como entrenador. Esa etapa ha terminado, y gracias a Dios, tuve la oportunidad de dirigir el seleccionado de mi Unión, el head coach de la primera de mi club, integré el staff de Litoral XV, Sudamérica XV, y en este sentido al rugby no le puedo pedir más".





Fue claro al señalar que "tal vez me vea como mánager, en otra función, pero si tengo claro, que no va a ser como entrenador, y buscando algo que pueda ser acompañado de mi familia que fue clave en todo este tiempo que me involucré en la conducción técnica de CRAI".





Ante la consulta de si es complicado ser entrenador de la primera de CRAI, Bordón sostuvo que "no es fácil ser entrenador de ningún club, hoy es muy desgastante. Creo que los tres clubes referentes de la ciudad lo han pasado. En el caso de Santa Fe RC, con entrenadores con mucha capacidad, caso del Mono Poletti, de Tocho Quirelli, y Diego Hernández, son muy conocedores del juego, y terminaron desgastados. En Universitario, con Martín Valentinuzzi, que tiene una gran capacidad, sin embargo, termina desgastado. No es fácil, es muy complicado".





Agregó que "no se si es difícil ser el entrenador del CRAI. Creo que es complicado, pero lo asemejo a una cuestión de que es muy difícil, y es la de estar al frente donde debe haber relaciones humanas. La sociedad está difícil, los valores están intercalados, no todo surge con tanta claridad como era antes, y entonces, las cosas se mezclan".





"Sabemos todos que esto es un desafío, yo lo acepté con gusto, y lo que queda es siempre como el lema del rugby, darle para adelante, inculcar los valores de nuestro deporte, y sobre todo vivir dentro del marco de esos parámetros", expresó el ex integrante del seleccionado mayor de la USR.





Más consideraciones

En breve se pondrá en marcha una nueva competencia interuniones, que involucra a los clubes litoraleños y cordobeses, y sobre ello, sentó posición al considerar que "en cuanto al Regional del Centro, el año fue muy largo, creo que es un torneo que se van a medir equipos que tal vez no se desangran tanto para formar el seleccionado de Córdoba. Osea ellos van a llegar más enteros, entonces creo que la competencia en este sentido puede llegar a ser despareja. Y cuando eso sucede no favorece a nadie, ni al que gana ni al que pierde".





17917 f3 bordon.jpg







Explicó que "este tipo de competencias, si es que las uniones se deciden llevarlo adelante, tiene que ser durante el año, y con todos, osea que al Regional del Litoral hay que sumarle Córdoba. Me parece que esa sería la mejor competencia posible para todos, en mayor igualdad de condiciones, pudiendo contar con todos los jugadores para poder tener una competencia equilibrada".





En relación a la época en que se juega el Argentino de selecciones, Luciano Bordón, comentó que "cuando fui entrenador del seleccionado vi que el jugador llega muy agotado a esta etapa del año. Sobre todo trayendo lo que es la cuestión mental de lo vivido en su club, más allá de la cuestión deportiva. Trae una carga emotiva y emocional de lo que ha vivido ese año con su club".

"Creo que la estructura de competencia que maneja hoy la UAR, es discriminatoria y marginal. Es muy difícil para un equipo como Santa Fe, mantener la intensidad en una zona de ascenso, y después tener que jugar una reválida con un equipo que viene de perder todo y salir último. La lógica indica, que el primero asciende y el último desciende", consideró el ahora ex head coach de CRAI.





Por último, señaló que "un sistema que yo consideraría más justo para la organización para el torneo de selecciones, es que regionalice, cada uno que juegue con los equipos de su región, y jugás una definición con los equipos que clasifiquen en la zona Campeonato, y luego semifinal y final. Ese sería un poco más igualitario y equilibrado".