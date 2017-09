Luciano De Cecco y el balance de los objetivos cumplidos

Argentina finalizó el último sábado un 2017 cargado de competencia para la Selección Mayor y con el objetivo cumplido de la clasificación al Mundial de Italia-Bulgaria 2018. Luciano De Cecco, en el cierre de la temporada, analizó este año del equipo dirigido por Julio Velasco.





"El balance es positivo", aseguró el armador que en el Pre Mundial de Salta-Jujuy cumplió 300 partidos con la Selección y completó: "Se cumplió el objetivo de clasificar al Mundial".





El año empezó con la Liga Mundial en la que la Selección cumplió una larga gira y cerró con un weekend inolvidable en el Orfeo en Córdoba con triunfos ante Brasil y Bulgaria. "Pasamos por una Liga Mundial muy larga en la que muchos chicos tuvieron la chance de jugarla por primera vez y tratamos de afianzar el grupo", opinó De Cecco.





"Fuimos de menor a mayor y terminamos la Liga Mundial a un muy alto nivel con los partidos en Argentina", destacó.





Pero todavía la vista estaba puesta en lograr el pasaje a Italia-Bulgaria 2018. "Después de la Liga Mundial tuvimos un parate importante en el que entrenamos mucho y luego participamos de la Copa Panamericana. Nos sirvió para sumar ritmo, jugamos muy bien, fuimos constantes y salimos campeones, eso nos hizo llegar bien al Sudamericano".





No obstante, en el torneo continental en Chile, la Selección vivió su momento más difícil del año cuando perdió con Venezuela en semifinales en un torneo donde el rendimiento no fue el esperado. "Nunca pudimos jugar a nuestro nivel, sufrimos en varios aspectos contra Chile y Venezuela, pero todo es aprendizaje. Entendimos que si no jugamos al tope de nuestras posibilidades podemos sufrir contra cualquiera. Eso hizo, además, que afrontemos el Pre Mundial de otra manera".





Argentina viajó a Jujuy y Salta con la única meta del Mundial y derrotó a Chile 3-1 y a Venezuela 3-0 para ganarse su plaza. "Más allá del primer set con Chile, creo que fuimos mucho más agresivos que en el Sudamericano, fuimos de menor y mayor y estamos muy contentos de haber logrado el objetivo del año que era clasificar al Mundial".