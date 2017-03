Luis Enrique sobre Messi: "Es difícil prescindir del mejor jugador del mundo"

El entrenador del Barcelona Luis Enrique declaró este sábado que "es difícil prescindir del mejor del mundo", cuando le preguntaron si tenía la intención de dosificar a Lionel Messi en los próximos partidos."Está en los mismos números de la pasada temporada. Un poco por encima, porque el año pasado estuvo dos meses lesionado. Es difícil prescindir del mejor jugador del mundo", dijo sobre la posibildiad de reservar a la estrella argentina antes de los cuartos de final de la Champions frente a la Juventus Luis Enrique también se refirió al equipo italiano, al que el cuadro azulgrana se impuso en la final de la Liga de Campeones 2015."En cuartos no se puede esperar un rival sin importancia. Le conocemos bien de anteriores enfrentamientos. Desde la final de Berlín ha cambiado jugadores, pero sigue siendo temible", señaló.El Barcelona, segundo de la Liga, recibe el domingo al Valencia (13º), mejorado en las últimas semanas pero lejos de sus ambiciones al inicio de la temporada."Es un rival que siempre nos ha costado, no sólo aquí sino en Valencia. Ha sido un rival complejo, porque tiene jugadores de perfil alto, aunque no esté muy bien clasificado. Es potente. Es un equipo al que hay que vigilar. Nos va a meter en dificultades", analizó Luis Enrique.El entrenador, que anunció hace unas semanas que dejará el club al final de la temporada, se refirió a la posibilidad de que Juan Carlos Unzue, su ayudante, le sustituya en el cargo."No me voy a pronunciar. No me enfadaré. Somos amigos desde hace muchos años. Ya sabéis mi opinión sobre él. Me voy a mantener al margen. Es lo mejor para todos", señaló.