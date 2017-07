Luque: "No esperaba estar viviendo este gran momento"

El santafesino Manuel Luque, piloto de UNO Santa Fe, es el cómodo líder del campeonato del TC2000 y se prepara para un nuevo desafío, que será la Carrera de las Estrellas donde competirá junto a Emiliano Spataro. Manu contó cómo vive este momento y también opinó sobre el deporte motor y ahondó en diversos temas. "En nivel, nuestro automovilismo me parece hasta mejor que el de Estados Unidos", afirmó.





-¿Te imaginabas en este lugar el año pasado?

-Buena pregunta. La verdad que no, nunca me imagino nada. Siempre voy paso a paso tratando de hacer las cosas. El año pasado recuerdo que agarré la punta del campeonato dos fechas y después nos caímos después. El presente que estamos teniendo hoy de tantos podios y victorias, no, la verdad que eso sí que no lo esperaba, no lo imaginaba, no lo tenía planeado, ni nada.





-No sólo sos el primero, sino que estás bastante lejos del segundo. ¿Cómo tomas estar tan cómodo en la punta?

-Me da mucha más tranquilidad. Nos da mucha tranquilidad tanto a mí, como al equipo para trabajar, para todo lo que viene, para pensar distinto y planear las cosas de otra manera. Sabemos que tenemos una ventaja muy grande y que es, Dios quiera y toco madera, muy difícil que nos lleguen a descontar por una cuestión de que, de descontarnos, nuestros rivales van a cargar kilos, y si a mí me va mal, yo voy a descargar kilos. Creo que llevamos casi dos carreras de ventaja, es mucho, y vamos a seguir trabajando. No vamos a dejar nada al azar, sino que vamos a continuar de la misma manera, tratando de buscar buenos resultados y, si se puede, seguir estirando esta racha que es muy linda.





-¿Te ves campeón del TC2000 fechas antes de que termine la temporada?

-Ojalá. Sería mucho mejor no ir a definir en la última fecha con nervios. Por ejemplo, el año pasado habíamos llegado con chances, y si bien estábamos lejos, nunca se saben las definiciones, y me acuerdo que estaba nervioso, estuve muy tenso esa semana. Me había enfermado y me había agarrado gripe. Asique ojalá que se dé así, que se dé antes, porque sé que es una presión muy grande. Hay muchos pilotos que han fallado porque es muy difícil, sabes que es una carrera y nada más. Vamos a tratar de trabajar para seguir estirando la diferencia y, si se puede, coronarnos antes (risas).





Aunque podrá parecer que todo es color de rosas en la vida de Manuel Luque, no siempre fue así. Forjándose desde el karting, el santafesino fue pasando por diferentes escalones de nuestro automovilismo hasta llegar a donde está. Como todo deportista, tuvo sus bajones que lo llevaron a pensar en abandonar la actividad, pero no se rindió. "Hay momentos que son muy malos en la carrera de uno y piensa en dejar todo porque no se te dan las cosas. Me acuerdo que he tenido años con resultados parciales muy buenos. Era buenísimo clasificando, yo veía que era rapidísimo. En el entrenamiento hacía el uno, iba a clasificar y hacía el uno e iba a correr y se me pinchaba una goma, se me quedaba el auto. Ahí uno dice: "yo hago todo bien, entreno, como bien, hago todas las cosas y no sé por qué no se me da". Te chocas 30 veces contra la pared, no entendés qué es lo que pasa. Ya falla uno porque entra tan mal a la racha que empieza a hacer las cosas mal, a pensar mal. Y son esos momentos en los que digo: "bueno, no será lo mío, dejaré". Muchas veces lo pensé. Cuando corrí en karting recuerdo que en un equipo en el que estaba me dijeron que no tenía sangre para esto. Esa vez me largué a llorar, estuve como una semana triste. Yo era chico, tenía 12 o 13 años y bueno, me había destrozado. Igual seguí corriendo.





manu luque 3.jpg









Después me acuerdo también que el año pasado en una carrera de Buenos Aires había andado muy mal. Clasifiqué 24 y Mariano (Pernía), mi compañero, había clasificado tercero, y yo no entendía por qué había quedado 24. Había chocado en carrera porque me desesperé, me entré a comer la cabeza ese sábado. Me largué a llorar por andar tan mal, volví a mi casa muy amargado. Si bien había ganado carreras, había hecho podios y todo lo que había logrado antes, en esos momentos me olvidé de todo lo que hice y me acordé de ese resultado nomás. De ahí en más fue un quiebre para mí, desde esa carrera cambié mucho la mentalidad. Dejé de pensar en el futuro, dejé de pensar en el Súper TC2000 y dejé de pensar en el TC. Me empecé a dedicar a hacer las cosas lo mejor que podía y hasta el día de hoy no abandoné nunca más y nunca más me bajé de un cuarto puesto. Creo que fue un quiebre muy grande, atravesé un momento horrible", confesó Manuel.





-¿Cuándo te diste cuenta de que te querías dedicar a esto profesionalmente?

-Mis padres me plantearon de muy chiquito qué quería hacer. Yo había probado todos los deportes y no me iba bien en ninguno, no me gustaba ninguno, hasta que a los 10 años me subí a un karting y me preguntaron si quería continuar en esto seriamente. Les dije que sí, que me iba a comprometer a hacerlo bien. Empecé a vivir el automovilismo con pasión creo que en el segundo año de Fórmula, cuando realmente me empecé a poner las pilas. Me comenzó a molestar perder, me empezó a gustar hacer podios y empezó a cambiar muchísimo mi mentalidad en las carreras. Entré a entrenar, a preocuparme y a ir al psicólogo. Quería más. Comencé a trabajar muchísimo con el equipo, me metí de lleno en el taller a ver datos, a interiorizarme mucho, y creo que ahí fue donde hice el despegue, cuando dije: "bueno, creo que esto es lo que yo quiero para mi vida.





manu luque 2.jpg









-Con la fama, con las notas, con que la gente te pida fotos, ¿cómo te llevas? ¿Cómo fue cambiando eso en tu vida?

-Todavía no lo noto mucho, me falta para ser como Matías Rossi o alguien conocido. Pero bueno, por ahora tranquilo, bien. Creo que también me ha cambiado mucho en la forma de ser, me ayudó mucho como persona. Antes tenía muchísima vergüenza con todo y creo que el ambiente te obliga a hacerte un poco más duro con las cosas. Con respecto a otros deportes, Manuel comentó que le gustaba el fútbol extranjero y no el local. Hincha del Barcelona y sin simpatía con ningún club santafesino, también se declaró seguidor de la NBA y del tenis, aunque siempre dejando en claro que el automovilismo es lo principal, teniendo a Lewis Hamilton como referente actual. También opinó sobre el nivel de la actividad mecánica en Argentina y dijo: "Yo creo que, en nivel, nuestro automovilismo es hasta mejor que el de Estados Unidos, e incluso, tiene el mismo nivel que el europeo. Lo único que falta es tener mayor inversión, mayor dinero, tanto en patrocinio como en otras cosas. Lo que potencia mucho a Estados Unidos en ese aspecto es la cantidad de dinero que hay en el ambiente. Las marcas se desesperan por auspiciar a un piloto. Tienen carreras donde ganan plata y todo eso genera un movimiento distinto en cuanto al deporte. Creo que acá lo que está pasando es que estamos en un momento económico muy malo como país y se viene notando. Creo que si se está bien económicamente, se está bien en todo, tanto en los deportes, como en los trabajos.".





-¿Cómo ves al automovilismo con respecto a otros deportes? ¿Crees que no se le da el lugar que se le debería dar?

-Creo que no se le da el lugar que merece. A veces me da bronca que se le dé lugar a pavadas o a cosas que no tienen sentido, y no a un deporte o alguien que está trabajando mucho, arriesgando mucho y haciendo un sacrificio muy grande. Pero bueno, también entiendo que el fútbol vende más que el automovilismo, entonces si tienen que elegir qué pasar, van a elegir, obviamente, el fútbol. Estaría bueno que se ayude un poco, porque si los medios le dan más difusión, la gente se va a interiorizar más y obviamente que se van a meter más de lleno en el automovilismo.





luque 2.jpg









-¿Y en Santa Fe? ¿Es muy difícil encontrar quien invierta en automovilismo?

-Bueno, Santa Fe es muy especial para esta cuestión. Hablas con la gente en la calle y no salen de otro tema que no sea Colón y Unión. Cuando vas a Buenos Aires tenes mucha más difusión, a lo que es el automovilismo se le da mucha más importancia. Si bien sigue siendo el fútbol el deporte principal, la gente mira carreras. Me parece que acá en Santa Fe lo que hay es eso, la cultura de los ciudadanos es más que nada de fútbol y entonces cuando uno va a pedir sponsor a una empresa, es lo único que conocen. No tienen ni idea de automovilismo, no saben cómo es y lo poco que saben, saben mal. Muchos piensan que porque ha habido pilotos que han hecho desastre con el tema de publicidad, creen que todo es así. Uno viene de una manera muy distinta y le da mucha bronca que por culpa de unos pocos haya quedado tan manchado el deporte acá en Santa Fe, y como es chico y se conocen entre todos, es difícil.





Luego, volviendo a su vida, afirmó que dentro de 10 años le gustaría estar compitiendo en el DTM, en Europa, aunque lo calificó como utópico. "Si tengo que soñar con los pies en la tierra, me gustaría muchísimo correr en Súper TC2000 y representar una marca oficial, primero que nada. Después, como segundo deseo, me gustaría correr en el Turismo de Carretera. Y después, como un tercero, el Top Race V6 o Turismo Nacional. Hacer todas las categorías, como Leonel Pernía o como Matías Rossi que están en tres, sería un sueño", contó.





luque.jpg









Por último, Manuel habló de su inminente oportunidad de ascender al Súper TC2000 en la próxima temporada de la mano de Renault. "Venimos por buen camino, se está trabajando mucho pensando en el año que viene y estaría bueno que se dé. Ellos están haciendo todo lo posible buscando su parte para que nosotros podamos tener un lugar. Obviamente que es una marca de la que ya me siento parte, me identifico con el equipo, el Ambrogio Racing. Me han dado muchísimo, me han hecho crecer, me han potenciado a más de lo que yo podía dar y me brindan todo lo que yo quiero. También tengo muy buena relación con mi ingeniero, con el que trabajo desde el 2014. Me siento muy cómodo con él, entonces si vos me das a elegir un lugar, me encantaría correr con Renault y tener a mi ingeniero. Yo creo que, si hay algo por lo que me está yendo bien, gran parte se lo debo a eso. En el automovilismo, la clave es una buena conexión con el ingeniero. Si vos le sabés transmitir las sensaciones, haces la diferencia, porque la comunicación que hay entre el auto y vos, es él. Obviamente que me gustaría estar con Renault en el Súper TC2000", cerró.





Así, nuestro representante dentro del TC2000 expresó cómo se convirtió en quien es hoy: el puntero del campeonato. Con el fin de seguir cosechando buenos puntos, el santafesino estará presente en la próxima fecha que se desarrollará el 15 y 16 de julio en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La final será especial con invitados y quien acompañará a Luque será Emiliano Spataro, último ganador en el SúperTC2000.





Fuente: Sin Mordaza