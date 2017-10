Madelón sobre la Selección: "Tengo un grado de optimismo equilibrado"

Leo Madelón, en la conferencia de prensa que brindó antes del partido frente a Deportivo Morón por la Copa Argentina, fue consultado sobre todo lo que se juega la Selección Argentina el próximo jueves frente a su par de Perú, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.





El entrenador de Unión, comenzó diciendo: "No conozco a (Jorge) Sampaoli y le deseo que le vaya re bien, porque todos lo necesitamos para incertarnos en un Mundial. SI me preguntás no le pido línea de juego, solo el resultado. Tampoco le pediría que se juegue en Rosario, en el Monumental. Si hay que ir a La Bombonera porque sirve y sacaremos buen rédito por esta vez, acepto todo. Si nos toca ir al Mundial ahí sí que Sampaoli utilice su táctica, su sistema y sus jugadores".





En cuanto a cómo imagina el cotejo ante los incaicos, destacó: "Será un partido de mucha tensión, la presión externa será muy difícil. Si analizás la Argentina hay muchos jugadores locales, que no estuvieron en procesos anteriores y lo que más me preocupa es que tenemos un técnico capaz y argentino enfrente (por Ricardo Gareca), que conoce cómo manejar estas situaciones".





Y cerró de la siguiente manera: "Habrá que estar con todas las luces encendidas y muy enchufados. Estoy con un grado de optimismo equilibrado, porque sabemos que jugaremos con un equipo muy importante que de los últimos seis partidos ganó cuatro. Y a nosotros nos está costando mucho el gol. Pero confiamos en que tenemos un enano (por Lionel Messi) que anda bien, y si se inspira te puede ganar un partido si hace cuatro o cinco cosas bien. El tema es que lo ayudemos a inspirarse y no lo presionemos tanto".