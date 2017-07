Madelón: "Necesitamos cuatro refuerzos más"

Leonardo Carol Madelón habló con el programa ¿Cómo te va? que se emite por AM1050 Radio Güemes, donde se refirió a la conformación del nuevo plantel de Unión , además, analizó el mercado de pases, donde el Tate está por abrochar a Fabián Bordagaray como su cuarto refuerzo.





En el arranque de la charla, y sobre cómo está parado Unión en el mercado manifestó: "El mercado está durísimo, sabemos que es así pero hay que agudizar el ingenio y utilizar las relaciones. Nosotros lo que tenemos a favor es que hay un colchón de pibes muy buenos, material del club. Ahora necesitamos darle un poco de otro nivel con jugadores de afuera que vengan con ganas, no porque no hay nada y vienen a Unión. Estamos muy bien, haciendo partidos, jugando la Copa Santa Fe, ahora nos tocó con Central que nos viene muy bien".





Madelon.jpg Prensa Unión







Luego, se lo consultó sobre si nota cada vez más grandes las diferencias con Boca y River, y contestó: "Uno no quisiera que pase, la de España es un lindo ejemplo, no es saludable que haya tanta diferencia. Pero el fútbol nuestro es tan bueno y parejo que no pasa la cuestión por el presupuesto de Boca o River porque a veces se le planta un equipo en la Bombonera y le puede ganar. Hoy lo que tenemos que hacer los equipos más chicos equiparar mucho con entrenamiento, con trabajo, estando en todos los detalles, en las pelotas detenidas, trabajo táctico... Siempre la jerarquía la marcan los jugadores, a vos te cuesta un montón generar una situación y resulta que a veces jugás con un equipo grande que no está jugando bien pero prende la luz un jugador, un tiro al ángulo y resuelve todo, contra eso no se puede hacer nada".









Sobre su regreso a Unión, contó: "Estoy bien porque es una ciudad que conozco bien, el hincha me conoce y estamos cómodos. Aprovechando esta etapa de 20 días finales que quedan para arrancar el torneo aunque nosotros comenzaremos el 16 de agosto ante Lanús por Copa Argentina, así que son menos de 20 días por lo que hay que disfrutar ya que luego empieza la silla eléctrica (risas)".





Cuando se lo consultó sobre los refuerzos que llegaron, dijo: "Vino Diego Zabala, Claudio Aquino y Damián Arce. A Aquino lo llevé a Belgrano de Córdoba y no nos tocó un buen período en el club, vino en la pretemporada. Es un buen jugador para recuperar y tiene que sentir que es su lugar. Zabala es el volante que viene de Vélez, puede jugar por derecha o izquierda. Arce viene de jugar en Patronato que es mediapunta, puede jugar por el carril izquierdo. Pero estamos buscando, ya que todavía nos faltan por lo menos cuatro jugadores. Los que buscan todos, centrales, delanteros. Pero tendremos que laburar mucho, ya que hay más clubes que jugadores. Los jugadores se dan el lujo de elegir, nos estamos peleando por jugadores que no terminaron jugando el torneo anterior o por otro que terminaron últimos con sus equipos, pero hay una disputa por ellos. Eso está hablando que hay una demanda muy grande, está complicado".





Más adelante se le preguntó por el interés del DIM por Rodrigo Erramuspe y manifestó: "No apareció, estamos muy justos ya que tuvimos la lesión de Leo Sánchez y no podemos darnos el lujo de desprendernos. Así pasa con varios jugadores, por Soldano que lo están tentando pero estamos cuidándolos y no podemos descuidarlos".













Y siguió sobre Franco Soldano y la chance de River: "Se habla mucho de River, de Italia. Son cosas que los confunden, Soldano nos necesita y él al club para afianzarse. Hace dos años lo trajimos de Unión de Sunchales, prácticamente sin inferiores pero sí con mucho Torneo Federal, por lo que se está armando en Primera División. Sería una pena que se vaya porque no está preparado para salir, necesita un año más de torneo, de aprendizaje. Además tuvo una lesión en el medio que lo hizo retrasar un poco, me parece que no hay que confundirlos, hay que hacerlos sentir que están en un club importante. Para mí Unión es un club importante en el fútbol argentino, por lo que tenemos que cuidarlo y que crezca con nosotros".





Posteriormente se le preguntó del interés por Fabián Bordagaray y afirmó: "Lo quisimos traer el año pasado y después se fue a Rosario Central, está bien elegido porque es un club grande, pero hay veces que a los jugadores les cuesta jugar en esos clubes. Es una opción, salió en todos lados pero no hay nada oficial. Es un jugador que puede interesarnos porque estamos bastante cortos en la parte de delanteros".









Y siguió: "En el fútbol todo puede pasar. Cerca del cierre del libro habrá jugadores que se les cayó un pase a un lugar, el club dueño de su pase tiene el cupo cerrado y por ahí necesitan un lugar para jugar y a lo mejor ese lugar puede ser Unión, por lo que hay esperanzas. Nosotros tenemos cupos por lo que estamos viendo en el extranjero, hay que mirar, pedir datos, asesorarse bien, escuchar y no apurarse".





Más adelante se refirió a Germán Ré, uno de los jugadores que sonaron para Unión, y dijo: "Lo conozco, pero no lo estamos manejando. Tenemos pero no queremos darlos porque se caen rápido o se avivan otros".