Madelón: "Tengo mucha confianza que el equipo va a llegar bien al inicio del torneo"

Leonardo Madelón tardó unos minutos antes de brindar la conferencia de prensa luego de que su equipo quede eliminado de la Copa Santa Fe . En el inicio, expresó: "Siempre uno quiere ganar y se complica porque no se pudo ganar, por falta de contundencia. La cabeza va a mil, estoy elaborando, tratando de tener variantes, es mejor que jugar dos tiempos de 35', está bueno que pase ahora, no nos avasallaron, pegaron justo y defendieron el resultado, no pudimos entrarles, tenemos nivel bajo en algunos jugadores".





Para más adelante, agregar: "Lo que más me interesa es la última semana de agosto, recién estuve charlando con el cuerpo técnico, todo sirve, este verano jugamos con otro club seis amistosos y ganamos, pero después por el torneo perdimos, me sirve porque hay rendimientos bajos, porque me sirve para pensar que éste jugador no puede jugar en este sector".





Embed El nuevo fixture de la Superliga viene con cambios para Colón y Unión ► https://t.co/KacXP0GNgQ pic.twitter.com/8cdkqop89K — Uno Santa Fe (@unosantafe) 5 de agosto de 2017







A la hora de expresar los pasos a seguir en procura de cerrar el plantel que disputará oficialmente la próxima temporada, el conductor Tatengue disparó: "El lunes me voy a ausentar del entrenamiento, voy a laburar donde sea, estar cerca de todos, el club lo sabe, estamos buscando por todas partes, necesitamos llenar el plantel, hay que cuidar a los pibes y no exponerlos, busco 4 o 5 jugadores más, me ausento acá pero es preferible laburar en otro lado, como cuerpo técnico estamos laburando todo el día. No tuvimos situaciones de gol y hay que preocuparse, no importa el resultado, hubo muchas cosas buenas y muchas carencias para ocupar esos espacios".





Madelón cree que la postergación en cuanto al inicio pautado de la Superliga es un punto a favor: "La postergación de una semana nos viene bien a nosotros y la llegada de jugadores puntuales también, el plantel sabe que van a llegar jugadores, esto despacito está agarrando color, les dije tranquilos, si yo le digo al hincha de Unión tranquilo, todo esto que queremos que no nos pase a fin de mes".





A Unión le resta enfrentar de manera amistosa a Sarmiento antes de jugar con Lanús por la Copa Argentina . En este sentido, Madelón expresó: "Estamos en pretemporada y no me puedo hacer cargo de cómo vamos a llegar contra Lanús, no lo vamos a tener a Britez, no elabore esto y se me cruza en el torneo con un equipo en formación, llegado ese momento pondremos lo que mejor, tenemos que sumar sin buscar culpables, el pasado no se modifica, cada punto va a valer oro, si somos livianos vamos a perder, me di cuenta hoy que Acevedo que viene con un atraso fìsico importante, él sabe que le falta rodaje, Aquino también, Zabala vino con un atraso en su peso, lo ideal es preparar todo para la fecha inicial del torneo. El club tomó una decisión con los entrenamientos, yo soy empleado, tranquilo, yo vengo a acomodar todo, no tengo misterios".





El estratega rojiblancó no dudó en decir que "voy a buscar delanteros, estamos cortos con los centrales, estoy trabajando permanentemente, el viernes jugamos en el estadio para seguir probando. Siempre hay que estar tranquilos, en los momentos de turbulencia del club en aquellos descensos nunca dudé en venir, lo fuimos acomodando con dos años para tres en Primera, se dio en el proceso nuestro, estoy con mucha confianza, todos somos vulnerables, me puedo equivocar, pero tengo mucha confianza que el equipo va a llegar bien".