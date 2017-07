Madelón tiene el apoyo del hincha, pero con escaso margen

El principal argumento que brindó el Francés, a través de una carta dirigida al hincha, fue que "hace varios meses vengo evaluando la posibilidad de terminar mi vínculo con el Club, escuché que se barajaron varias causas; problemas de salud, problemas con los dirigentes o jugadores, pero bueno la verdad es que siempre en mi carrera ya sea como jugador y la que hoy me toca como Director Técnico me propuse ser el mejor y dejar todo en cada lado donde estuve, me resulta difícil estar en un lugar cuando siento que no estamos convencidos en ser los mejores, aunque capaz la realidad luego me demuestre otra cosa".





De esta manera el DT comunicó públicamente que su ambición como entrenador no coincidía con la de los dirigentes, y le pidió en el mismo escrito, y con letras mayúsculas, lo siguiente: "SÓLO PIDO UNA COSA, COSTÓ MUCHO LLEGAR AQUÍ, NO DEJEMOS QUE LA LLAMA SE APAGUE , SI CUALQUIERA VE ESO, EXIJA COMO SOCIO, HINCHA, DIRECTIVO, EMPLEADO O JUGADOR SEGUIR LLEVANDO A UNIÓN A LO MAS ALTO. Y PONERSE UN NUEVO OBJETIVO, SABER QUE SE PUEDE SER CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO".





Pero pasó menos de un mes y Madelón encontró un nuevo desafío, con un equipo que seguía disputando la Copa Argentina, que debía enfrentar a Rosario Central, en su afán de llegar a la final de la Copa Argentina. Pero los resultados no fueron los esperados y luego de ocho partidos debió dar un paso al costado. A partir de allí no se conoció que otro equipo requiera de sus servicios y el campeonato terminó con el DT sin trabajo.





Pero desde su partida, salvo la primera etapa de Juan Pablo Pumpido en la última parte de 2016, Unión nunca pudo encontrar el rumbo. La situación deportiva se agravó en el inicio del nuevo año y no solo el joven entrenador dejó su cargo, sino que los dirigentes también decidieron dar por terminado el proceso de Pablo Marini al considerar el mismo presidente Luis Spahn que no estuvo a la altura de lo esperado.





Terminó la temporada con Eduardo Magnín como DT interino y los dirigentes se lanzaron a la dura tarea de contratar al nuevo entrenador. Se barajaron una gran cantidad de candidatos, aunque el principal apuntado fue Gustavo Alfaro, quien desechó el ofrecimiento aduciendo que pretendía quedarse en Buenos Aires hasta fin de año. A los pocos días acordó su llegada a Huracán.





Se habló de Américo Rubén Gallego, Pablo Repetto, Claudio Borghi, Walter Coyette, Roberto Sensini, Rubén Forestello y Frank Darío Kudelka, entre los más importantes. Sin embargo, ninguno colmó las expectativas de los encargados de decidir. Fue entonces que se dejaron las diferencias de lado y se levantó el teléfono para hablar con Madelón, quien rápidamente se contagió de ganas para asumir el nuevo desafío y le dio el sí. Fue presentado y se mostró ilusionado en conformar un equipo competitivo para afrontar la próxima temporada.





Debido a todo lo expuesto y porque su partida de Santa Fe ocurrió hace muy poco tiempo, UNO Santa Fe le consultó a los hinchas tatengues si estaban de acuerdo con el retorno del Francés para dirigir al equipo en el próximo campeonato.





Sobre una base de 2565 votos, el 52.87% se mostró conforme con su regreso, mientras que el 47.13% se inclinó por el no.





De acuerdo a estos resultados, Madelón deberá trabajar denodadamente por ganarse otra vez el respaldo del hincha, ya que a pesar de que la encuesta le dio a favor, al tratarse de uno de los máximos ídolos del club y con el antecedente de haber tenido un exitoso segundo paso como DT del equipo, los tatengues no quedaron del todo conformes de la manera en que se fue y los argumentos que esgrimió para abandonar la institución en noviembre de 2017.





Y a pesar de tratarse de un emblema en la vida deportiva del club, a Madelón le caberá las generales de la ley y como todos los entrenadores en las principales ligas del mundo, deberá cuidar con resultados el lugar de DT que hoy le confiaron los dirigentes.





El 1 de noviembre de 2016 parece haber quedado muy lejos en el tiempo. Sin embargo, pasaron solo ocho meses, por lo cual la noticia tuvo un alto impacto y causó asombro en más de un hincha de Unión. Luego de la eliminación en la Copa Argentina del año pasado, y tras la victoria frente a Sarmiento por 1-0, por el torneo local, en el estadio 15 de Abril, Leonardo Madelón decidió dar por terminado su segundo ciclo al frente del equipo del cual es el máximo ídolo.