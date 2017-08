Sin embargo, para los de la Avenida la temporada ya comenzó y fue a todas luces, ya que por los 16avos de final de la Copa Argentina, se cargó a Lanús, uno de los ocho mejores equipos del continente (está en los octavos de final de la Copa Libertadores 2017 donde deberá eliminarse con San Lorenzo), en cancha de Arsenal de Sarandí.





En la previa del partido frente al Granate el técnico tuvo que cambiar los planes, ya que no llegó la habilitación que se esperaba para que el uruguayo Diego Zabala pueda debutar y debió improvisar con la inclusión de Manuel De Iriondo, quien jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta de Unión y convirtió el tanto del empate parcial.





Por su parte, el DT tampoco pudo contar con todos los jugadores que tenía a disposición desde lo físico ya que Emanuel Britez, uno de los referentes del plantel, debía purgar una fecha por su expulsión ante River, en los cuartos de final de la Copa Argentina pasada, y como recibió dos jornadas de sanción le faltaba cumplir ante el Granate (a la primera la había purgado frente a Nueva Chicago).





A pesar de estos contratiempos el equipo rindió en gran manera si se tiene en cuenta la producción en la última parte del torneo pasado y los partidos de pretemporada, donde perdió por ejemplo dos partidos frente a la Reserva de Rosario Central, y como dichos encuentros de Copa Santa Fe fueron abiertos para el público y televisados, generaron mucha preocupación en el hincha tatengue.





Es verdad que Madelón creía que a esta altura del mercado de pases iba a poder contar con un mayor número de refuerzos, incluso de calidad y jerarquía en el ataque, aunque comenzará nuevamente con Franco Soldano y Lucas Gamba, mientras que en el banco estarán aguardando su oportunidad el uruguayo Guillermo Méndez y Nicolás Andereggen, las mismas caras que en la temporada pasada.





La semana previa al debut en la Superliga arrancó con un gran dilema para Madelón, por lo menos fue planteado así desde la prensa, ya que tenía a disposición a Emanuel Britez y Diego Zabala, por lo cual debía determinar si respetaba el equipo que venía de vencer a Lanús por Copa Argentina o bien mandaba a la cancha a Emanuel Britez o Diego Zabala, o a los dos.





Y si bien no lo confirmó, ambos serán de la partida para saltar al campo de juego del Coloso Marcelo Bielsa. Britez lo hará en lugar de Damián Martínez, una de las figuras del equipo frente al Granate, mientras que Zabala lo hará por De Iriondo, quien lo reemplazó en el choque por Copa Argentina..





Zabala.jpg Prensa Unión







Además, hay que tener en cuenta que tanto Martínez como Julián Vitale hoy no estarían en condiciones de debutar, ya que Independiente debe solucionar un conflicto que protagoniza con un importante banco porteño, producto de una deuda de una de las directivas anteriores, producto de la cual los jugadores que dio a préstamo no están en condiciones de debutar. Así paso con varios de los futbolistas que prestó en este mercado de pases y que no se pudieron presentar con sus respectivos equipo, como ocurrió por ejemplo con Gustavo Toledo en Colón.





Pasando el limpio, los 11 que saltarían este lunes al campo de juego del Coloso Marcelo Bielsa para enfrentar a Newell's serían los siguientes: Nereo Fernández; Emanuel Britez, Yeimar Pastor Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Claudio Aquino; Lucas Gamba y Franco Soldano.

A Unión le llega el momento de su debut en la Superliga Argentina 2017/2018. Será este lunes desde las 19.05, cuando visite a Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, con arbitraje de Fernando Espinoza.