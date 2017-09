Manu Luque, piloto de UNO Santa Fe, festejó ante un diluvio en Paraná

Ante una incesante lluvia, Manuel Luque se llevó el triunfo en la octava final de la temporada 2017 del Campeonato Argentino de TC2000, llevada a cabo en el autódromo Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El santafesino sigue siendo líder del torneo con 292 puntos. Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea-PSG16 Team) y Agustín Lima Capitao (Peugeot 408 - DTA Racing) completaron el podio. En pista el tercer lugar fue para Martín Chialvo, pero culminada la carrera los comisarios deportivos decidieron excluir al piloto de la Escudería FELA por un toque con Gabriel Gandulia.

La lluvia fue la gran protagonista del fin de semana en Paraná, pero en el día de hoy jugó un papel mucho más importante. Las precipitaciones se mantuvieron durante toda la jornada y justo en el momento de la largada, cayó sobre el circuito un "chaparrón" que le puso más incertidumbre a la carrera.









Luego de la clasificación disputada en jornada de ayer, la grilla quedó conformada de la siguiente manera: el líder del campeonato Manuel Luque (Ambrogio Racing) y Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea-PSG16 Team) compartieron la primera fila. En tanto, Martín Chialvo (Ford Focus-Escudería FELA) y Tomás Cingolani (Fiat Línea-97 Racing) lo hicieron desde la segunda hilera, mientras que Agustín Lima Capitao (Peugeot 408-DTA Racing) y Santiago Mallo partieron desde la tercera fila.



Como consecuencia de las condiciones climáticas, los Comisarios Deportivos decidieron que el procedimiento de largada sea el denominado "pista húmeda": una vuelta previa y dos giros con Auto de Seguridad, para luego dar comienzo a la octava final del calendario.



... Y se largó con un diluvio nomás, como era de esperar. Las luces del Auto de Seguridad se apagaron y Manuel Luque comandó la fila india ante la incesante caída de agua, sacándole una buena distancia a Marcelo Ciarrochi desde el comienzo de la prueba. Martín Chialvo cuidó su tercera posición y Cingolani, el ganador del Sprint sabatino, se mantuvo cuarto.



La primera parte de la competencia mostró a Luque alejándose cada vez más de Ciarrocchi, al que le sacaba una diferencia de más de cinco segundos. Agustín Lima Capitao lograba dar cuenta de Cingolani y era el nuevo cuarto de la prueba, acechando a Martín Chialvo que ocupaba la tercera colocación. Las difíciles condiciones de pista, hacía que fuera muy complejo lograr sobrepasos, pese a esto los jóvenes pilotos trataban de brindarse de la mejor manera para realizar un buen espectáculo.









El despiste del Chevrolet Cruze de Diego Ciantini produjo la primera neutralización de la final dominical en el séptimo giro. La velocidad se relanzó cuatro vueltas más tarde y Luque no tuvo inconvenientes para seguir en la vanguardia, debido a que Ciarrocchi no logró inquietarlo en ningún momento.



El que se destacó luego de la neutralizacón fue Gabriel Gandulia, que gracias a una gran maniobra logró superar a Agustín Lima Capitao y se convertía en el cuarto de la carrera, posicionándose detrás de Martín Chialvo.



Mariano Pernia, quien venía en la quinta posición, sufrió un despiste y perdió mucho terreno con sus adversarios, cayendo hasta la vigésima posición. Pero el "Galgo de Tandil" no fue el único que se fue al pasto, ya que Matías Machuca, Alan Castellano, José Manuel Sapag y Tomás Cingolani (en distintos lugares del circuito) también tuvieron el mismo destino que el ex defensor del Atlético de Madrid. Estos despistes produjeron un nuevo ingreso del Auto de Seguridad.



Se relanzó la prueba y el andar del Renault Fluence de Manuel Luque siguió siendo contundente, demostrando que cada vuelta le servía al santafesino para escaparse en la vanguardia del pelotón. Marcelo Ciarrocchi no tuvo ni siquiera una oportunidad de atacar al piloto del Ambrogio Racing y debió tratar de no cometer errores para sumar puntos que le permitieran seguir luchando por la pelea del certamen.









De ahí adelante, no hubo tiempo para más. Manuel Luque consiguió ver caer la bandera cuadros por cuarta vez en la temporada y esto le permitió escaparse aún más en la cima del campeonato. Demoledor performance del santafesino en suelo entrerriano, ya que su Renault Fuence no sufrió ser el auto más pesado del fin de semana (50KG. de lastres) y logró cosechar todos los puntos que se pusieron en juego en la octava cita del calendario.



Marcelo Ciarrocchi culminó en la segunda posición y sumó puntos importantes para convertirse en escolta de Manuel Luque en el certamen. En pista el tercer lugar fue para Martín Chialvo, pero culminada la carrera los comisarios deportivos decidieron excluir al piloto de la Escudería FELA por un toque con Gabriel Gandulia. Por dicha decisión, Agustín Lima Capitao heredó el último lugar del podio.



Completaron el "top ten": Tomás Galiardi Genné, Gregorio Conta, Marcos Zago, Sebastián Martínez, Rudi Bundziak, Gonzalo Fernández y Martín Coulleri.



Con estos resultados, el puntero del campeonato es Manuel Luque con 292 puntos, mientras que Marcelo Ciarrocchi ocupa la segunda posición, con 207 unidades.



La próxima fecha del joven TC2000 se disputará el fin de semana del 07 y 08 de octubre en el autódromo Oscar Cabalén, provincia de Córdoba.