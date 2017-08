Manuel Luque fue tercero en el Sprint desarrollado en San Luis

Debut y triunfo para Hanna Abdallah (Peugeot 408-DTA Racing ) en el Sprint de la séptima fecha del Campeonato Argentino de TC2000, llevado a cabo en el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis. El piloto puntano disputó su primera carrera en la categoría y logró festejar ante su gente. Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea-PS1G16 Team), el poleman, y el sauceño Manuel Luque (Renault Fluence-Ambrogio Racing) completaron el podio.





Con una temperatura de 25 grados y ráfagas de viento de casi 40km/h, la séptima clasificación de la temporada comenzó a las 15 con 25 unidades en pista, divididas en dos grupos como a lo largo de todo el año. En el sprint carrera desarrollado a 11 vueltas, segundo quedó Marcelo Ciarrocchi (Línea), y tercero el piloto apoyado por UNO Santa Fe , Manuel Luque, a 511. Luego se ubicaron Mariano Pernía (Fluence), Juan Cruz Acosta (Toyota Corolla) y José Manuel Sapag (Honda Sapag).





"Es muy complicado largar con 80 kilos, no hay manera de avanzar, eso es lo más difícil con este lastre. Tengo que realizar una largada conservadora y no hacer locuras, porque llevo bastantes puntos de diferencias en el campeonato y tengo que ser inteligente. La verdad me sorprendió Marcelo (Ciarrocchi) con esa maniobra, pero son carreras, hay veces toca ganar y otras perder. Mañana (por este domingo) voy a intentar de hacer una buena final y sumar puntos importantes para seguir peleando el campeonato", destacó en San Luis, Luque, piloto del Ambrogio Racing.





En el primer entrenamiento sabatino, el mejor tiempo lo consiguió el cordobés de Almafuerte Marcelo Ciarrocchi con un Fiat Línea al registrar 1m32s871, mientras que allí Luque quedó decimotercero a 1s161. En el segundo ensayo, el Focus III de Santiago Mallo registró 1m33s636, en tanto, el volante de nuestra capital, a 1s327 con el Fluence logró el decimocuarto lugar.





En la general de entrenamientos, Ciarrocchi fue el primero, seguido por José Manuel Sapag del Tigre con un Honda Civic a 1s124, y por Sebastián Peluso con un Ford Focus III a 1s124, mientras que Luque fue décimo a 1s822.