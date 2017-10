Manuel Luque va por el campeonato

Este fin de semana el Turismo Competición 2000 volverá a encender sus motores, cuando sus autos salgan al trazado asfáltico del Jorge Angel Pena de la ciudad de San Martín, Mendoza, donde se concretará la 10° fecha de la categoría.





El santafesino Manuel Luque es el puntero del campeonato y afrontará en esa condición las últimas fecha de la temporada que lo tiene como protagonista. En la provincia cuyana deberá correr con 50 kilos y tendrá nuevamente el auto con más lastre.





Recordemos que viene abandonar en Alta Gracia, ya que su piloto invitado tuvo un incidente y quedó al margen de la carrera en la vuelta inicial, logró descargar 30 kilos.





Igualmente el Renault Fluence del Ambrogio Competición mantiene mucho peso para competir en Mendoza, que tendrá la realización de la variante denominada Vuelta Joker, tal como lo hizo el Súper TC2000, en las últimas temporadas en la capital mendocina.









281017 F2 Luque.jpg











El piloto que cuenta con el apoyo de UNO Santa Fe, destacó que "Mendoza es un circuito que me cae muy bien. Es imposible no recordar que ahí gané mi primera carrera en TC2000. Es de los circuitos como Paraná, que me divierto mucho corriendo".





Agregó que "Me gustan tiene curvas muy interesantes y un frenaje doblando que es muy técnico. El Renault Fluence se ha comportado de una manera increíble cuando corrimos en Mendoza y no tengo dudas que vamos a funcionar muy bien esta vez y andar adelante".





"Vamos con 50 kilos de lastre, el auto anda muy bien con esos kilos adicionales y la idea es definir si se puede este fin de semana.Si se complica iremos por el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles" destacó el volante de la capital provincial, actual puntero del campeonato.









281017 F3 Luque.jpg











Durante la mañana de este sábado, habrá entrenamientos, y al mediodía, será la segunda tanda de ensayos. Por la tarde, de 15.05 a 15.15, clasificarán los autos del Grupo B, mientras que de 15.20 a 15.30, lo harán los del grupo A. El domingo, a las 9, será la carrera final de la Fórmula Plus, a 13 vueltas, mientras que a las 11, a 12 giros, lo hará la Fiat Competizione.

A las 12.20, está pautada la carrera de TC2000, a 25 vueltas ó un máximo de 45 minutos. El campeonato lo tiene a Manuel Luque (Renault Fluence) puntero con 292 puntos, seguido por Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea) con 221, Federico Iribarne (Honda) con 199, y Mariano Pernía (Renault Fluence) con 179 unidades.