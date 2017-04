Maradona disparó para todos lados: atendió a Riquelme, Sampaoli e Icardi

Durante una entrevista con DFSHA, de Directv, Diego Armando Maradona opinó sobre varios temas, ensanchó la grieta con Juan Román Riquelme y hasta lamentó la anécdota que recientemente contó Gabriel Batistuta de su experiencia con el actual plantel del conjunto nacional.





Embed De todos los títulos que dejó Maradona en @sehablaasi, lo más destacado fueron sus ganas y predisposición de reencontrarse con Tinelli. — Pablo Giralt (@giraltpablo) 7 de abril de 2017











"Me dieron ganas de llorar cuando leí lo que contó Batistuta; hasta mi nieto Benjamín sabe quién es", expresó el exfutbolista, a la vez consideró: "Es inadmisible que algunos jugadores no lo hayan saludado".









Respecto a la Selección, Diego reconoció que el equipo "cada vez juega peor", aunque bancó a Edgardo Bauza. "Para mí, el Patón se tiene que quedar, soy de esa ida, aunque por ahora no le puede encontrar el rumbo al equipo", remarcó.





Embed Maradona #sehablaasi habló sobre Riquelme: "Festeja más las cosas que gana River que las que gana Boca" pic.twitter.com/pNbIVisJIW — DeFútbolSeHablaAsí (@sehablaasi) 6 de abril de 2017







Más allá del respaldo, lo que sí le criticó el astro al actual técnico del seleccionado es haberse reunido con Mauro Icardi, ya que indicó: "Una manzana podrida en el cajón te termina pudriendo todo, pero lo tiene que decidir él".









"Lo de Sampaoli está muy claro: está inflado y me parece exagerado que lo pongan como posible reemplazante", manifestó el ex DT del equipo nacional sobre el entrenador que viene sonando cada vez más fuerte, y añadió: "Yo iría a buscar a Simeone, pero hay mucha diferencia de plata con lo que cobra en España".









En relación a los posibles reemplazantes ante una supuesta salida de Bauza, Maradona también se refirió a Marcelo Gallardo, y sostuvo: "Creo que aún tiene que recorrer un poco más de camino antes de la Selección; le está yendo bien en River, hace bien los cambios y los hace jugar en equipo, pero para mí todavía le falta".









"¿Si Mascherano me armaba el equipo? A mí no me puede ni armar el banco de suplentes; en el vestuario no hablaba ni Bilardo, para que te des una idea", aseguró el 'Diez' sobre el supuesto 'club de amigos' de la Selección, e insistió: "Cuando dirigía, Mascherano acataba órdenes mías y nada más; no había camarilla ni ninguna historia".





Embed Maradona: "Un gol de la Selección Argentina es como darle un beso a tu vieja" — DeFútbolSeHablaAsí (@sehablaasi) 6 de abril de 2017







A otro de los que bancó Diego fue a Carlos Tevez, de quien dijo que "sigue siendo el jugador del pueblo", y después llegó la parte más picante, cuando hizo referencia a Román. "Estoy con Fernando Gago, me parece absurdo lo de Riquelme, festeja más las cosas que gana River que las de Boca; una falta de respeto total y no me va a mí", disparó.





Embed Maradona: "Estoy con @fernandogagome, me parece absurdo lo de Riquelme. Festeja más las cosas que gana River que las de Boca" — DeFútbolSeHablaAsí (@sehablaasi) 6 de abril de 2017







Por último, el 'Diez' se refirió a su enfrentamiento con Marcelo Tinelli, de quien dijo que jugando al fútbol "no paraba ni el colectivo", y aseguró: "El tema con él es minuto a minuto y si esto hay que hablarlo, no tengo ningún problema".









"Yo me puedo juntar a hablar con él, no tengo problema; es más, puede ser en Buenos Aires, pero lo difícil va a ser que Tinelli pague el café, porque todavía tiene dólares de la época de Badía", concluyó el exfutbolista.