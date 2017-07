Maradona, distinguido como ciudadano honorario de Nápoles

Diego Armando Maradona volvió a revolucionar Nápoles, que esta tarde le dio un mimo por su recordado paso por Nápoli: el Diez fue distinguido como ciudadano honorario de la ciudad ante una multitud.





Cerca de 32 mil personas colmaron la Plaza del Plebiscito para esperar la ceremonia, pero el alcalde Luigi de Magistris decidió trasladar la entrega al Ayuntamiento. Allí, Diego recibió el diploma y habló a los presentes.





maradona b.jpg









"No hay ningún pueblo que me haya querido como los napolitanos. Me sentí uno más desde el primer día", sostuvo Maradona, quien brilló entre 1984 y 1991 y dejó entre sus logros dos títulos de Serie A, una Copa de Italia, una Supercopa de Italia y una Copa de la UEFA.