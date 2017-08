Marcelo Gallardo: "Si Lucas Alario decide irse yo lo acompaño al aeropuerto"

Enojado. Así se lo vio a Marcelo Gallardo, técnico de River, en la conferencia de prensa de este viernes. El domingo su equipo debutará en la Superliga ante Temperley de visitante y el DT confirmó que, pese a los rumores de una posible partida al Bayer Leverkusen, Lucas Alario será titular.





¿Y por qué estuvo molesto el Muñe? Porque cree que el representante del 9, Pedro Aldave, expuso al jugador al revelar la oferta de 16 millones de euros que llegó por parte del club alemán.





Gallardo no pudo mostrar su decepción por todo lo que está ocurriendo. Perder a Alario a horas del inicio del campeonato y en un semestre donde lucha por la Copa Libertadores sería una tragedia.





Alario dijo que le interesa la opción de ir al Leverkusen, pero la traba está en que el club alemán tendría que elevar su oferta hasta 24 millones de euros, que es la cláusula de rescisión del 9.





Gallardo dijo: "Lucas me comunicó que recibió una propuesta, que el club rechazó. Y eso hay hasta ahora. Después se dijeron muchas cosas y no dejan de ser conjeturas sin fundamentos".





"Si el Leverkusen decide pagar la cláusula, ahí la decisión sería de Lucas. Sería un problema para nosotros si se llega a concretar", explicó el técnico ante la prensa.





"Si Alario está firme en su decisión de irse, yo lo acompaño a Ezeiza. Trataré de convencerlo porque se daría en un momento inesperado para nosotros porque no podemos ir a buscar a nadie", agregó, con un tono que no ayuda mucho a bajar el nivel mediático del tema.





Y cerró: "En ningún momento Alario me dijo que no quería seguir en River. De ninguna manera. Salvo algo raro, el domingo va a jugar. Creo que él es una víctima de todo lo sucedido. Si querían jugar de esa manera, venían con la cláusula y no había nada para decir".