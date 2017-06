Marini: "Entramos con mucha displicencia"

"Entramos con mucha displicencia, sin entender como se juegan estos partidos. Encima tras un error nuestro el rival se encuentra con el 1-0. No tuvimos la claridad y la intensidad necesaria en el primer tiempo. En el segundo tiempo ajustamos un poco, pero no me gustó lo del primer tiempo en relación a lo que veníamos haciendo", comenzó diciendo.





Volviendo a los motivos que llevaron a que Unión no entrara bien a jugar el primer tiempo "Quizás el ambiente que existía, todo lo que sucedía con Huracán y su necesidad de ganar. Pero insisto en que el equipo no entró con las luces que ameritaba este encuentro. Pudimos revertirlo en el segundo tiempo, sobre todo la actitud, pero lo del primer tiempo no se puede repetir bajo ningún punto de vista. Estamos muy dolidos porque queríamos ganar".





Por último consultado por el armado del plantel para la próxima temporada indicó: Creo que hay que traer calidad y no cantidad. Estamos trabajando conjuntamente con los dirigentes y con Martín Zucarelli que se sumó, todos en la misma línea y con la visión de lo que necesitamos".

Luego de una nueva derrota en calidad de visitante, el entrenador rojiblanco Pablo Marini enfrentó a la prensa y opinó respecto a la caída de su equipo. Por primera vez el DT mostró autocrítica y su análisis estuvo más cercano a lo que fue el partido.