Marini: "Lo que mencioné en su momento era terrenal y no algo hipotético"

Unión trabajó este jueves en el predio Casasol, donde ultimó detalles para el duelo como visitante del próximo viernes, a las 19 y con arbitraje de Juan Pablo Pompei, al urgido de puntos Huracán. Una vez concluido todo, el entrenador Pablo Marini brindó una conferencia de prensa, en la que inicialmente confirmó el equipo. "Ya lo saben. Es el mismo que contra Newell's , salvo el caso de Matías (Castro) por Nereo (Fernández, lesionado)", destacó.





"Es un cambio muy distinto a los demás. A veces cuando un arquero viene jugando y bien, es muy complicado que se lesione y que debamos cambiar. Es así como muchas veces cuesta tomar esta decisión cuando pensamos que no está en un buen nivel el titular, pero en este caso no se trata de eso sino porque es obligado. Estamos muy conformes con Nereo. Lo bueno es que Matías está con mucha confianza y en alto nivel. Así que estamos esperanzados en que tenga una buena actuación", agregó.





Seguidamente, contó lo que significa no tener a Nereo Fernández y Emanuel Britez: "No contar con dos líderes no es lo más agradable, pero los reemplazantes lo están haciendo bien y estamos muy conformes".









"Con Estudiantes con respecto a Newell's, tuvimos un cambio obligado y otro por la vuelta de Acevedo, entonces casi que no se tocó mucho y ahora seguimos con la misma situación", acotó en alusión a la confianza que le ratifica a los mismos que vienen de cortar la racha de ocho partidos sin ganar ante la lepra rosarina.





Luego, ya se enfocó en el choque contra el Globo, que está peleando por escaparle al descenso: "Nosotros lo tomamos como una final, porque no queremos sufrir como lo está haciendo ahora Huracán. Los dos queremos ganar. Ellos tienen una necesidad imperiosa distinta a la nuestra. Por eso estos nueve puntos son muy importantes y nosotros queremos refundar todo lo que venimos haciendo. Insisto en que no queremos pasar en el próximo campeonato lo que le pasa a muchos ahora".





Casi por decantación, habló de lo que viene: "Ya tomamos determinaciones con respecto al futuro y Castro está dentro del plan. También tenemos la intención de que sigan (Nahuel) Zárate, (Santiago) Magallán y (Guido) Vadalá. Son la base dentro de este plantel. Tuvieron rendimientos muy buenos e inesperados por muchos, pero no para nosotros. Por eso pretendemos tener una continuidad de cara al torneo que viene".





"Lo que mencioné en su momento era terrenal y no algo hipotético, pero no se pudo cumplir, porque no se dieron los resultados que pretendíamos. Queremos sumar para no padecer lo que les toca a otros equipos y que es muy duro. Necesitamos algunos refuerzos y que sumen, que sean responsables y que, luego, se logren cosas importantes. Necesitamos tener una sumatoria de puntos que nos dé tranquilidad en el torneo que viene", expuso Pomelo Marini, en un análisis más a fondo.

No pudo obviar referirse al nuevo secretario deportivo, Martín Zuccarelli: "Muy bien. La verdad que es muy profesional y serio. Estoy acostumbrado y para mí es algo muy natural, trabajar con un mánager. Lo bueno es que tenemos la misma visión para el armado del plantel".

En el final, resaltó qué cosas faltan por mejorar: "Efectividad. Estamos teniendo muchas jugadas y debemos resolverlas para no sufrir en el final. Nos está tocando soportar esa incertidumbre para saber el resultado final".