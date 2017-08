Mario Kempes cargó contra Maradona por sus dichos sobre Venezuela

"Diego Maradona, ¿cómo puedes apoyar la muerte de 124 jóvenes por defender la libertad y democracia de su país? No a la dictadura. Venezuela libre", escribió el Matador en su cuenta de Twitter, mencionando a la de Maradona.

@DiegoMaradona , como puedes apoyar la muerte de 124 jóvenes, por defender la libertad y Democracia de su País !!NO A LA DICTADURA! LIBRE

Algunos minutos más tarde, habló con un programa radial de Radio Rivadavia y amplió su mirada: "Me dolió mucho que Maradona apoye al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela no es mi país, pero viendo lo que sufren, espero que no estén nunca más".





El actual director técnico del Al Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos compartió un mensaje afín a Maduro en su cuenta de Facebook : "Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre. Vivan los venezolanos de pura cepa, no los venezolanos interesados e involucrados con la derecha". Las críticas no tardaron en aparecer.





El estallido social, económico y político de la nación bolivariana generó diferentes formas de protestas de los ciudadanos contra un régimen que decidió reprimir y dejó un saldo de, al menos, 140 personas muertas en los últimos 4 meses.





Mientras tanto, Maradona se encuentra en Holanda realizando la pretemporada con su flamante equipo y afrontando una reconciliación amorosa con su novia, Rocío Oliva.