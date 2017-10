Mario Sciacqua dejó de ser el entrenador de Olimpo

Pasado el mediodía, el ex entrenador de Colón de Santa Fe y de Gimnasia de Jujuy, entre otros, confirmó su decisión de renunciar en una conferencia de prensa junto con el presidente del club bahiense, Alfredo Dagna. Sciacqua le había presentado anoche la renuncia a Dagna, después de la derrota ante el "Globo", pero el dirigente intentó convencerlo hasta último momento.





"No me quedé sin fuerzas ni energía, no pasa por ahí. Acá pasa por una cuestión futbolística. Le agradezco a la gente de Olimpo pero no podía estirar más la soga", argumentó el entrenador en la sala de prensa del estadio Roberto Carminatti.





Sciacqua asumió en Olimpo a fines del año pasado y logró el objetivo de mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol argentino. "Voy a extrañar mucho porque me había encariñado con la ciudad", agregó un emocionado Sciacqua.









En esta temporada, el Aurinegro, que está en zona de descenso, no tuvo un buen arranque en la Superliga pero alcanzó los cuartos de final de la Copa Argentina (enfrentará el lunes a Deportivo Morón, de la B Nacional) tras dejar en el camino a Racing Club (4-2) y a Gimnasia de Mendoza (3-2).





Con esta renuncia, Sciacqua se sumó a lista que integran Nelson Vivas (Defensa y Justicia), los uruguayos Diego Aguirre (San Lorenzo) y Gustavo Matosas (Estudiantes) y Sebastián Méndez (Belgrano), todos técnicos que perdieron sus trabajos en las primeras seis fechas del torneo.









Mario Sciacqua confirmó este martes su renuncia como entrenador de Olimpo de Bahía Blanca, después de no poder conseguir ninguna victorias en las seis fechas que se llevan jugadas en la Superliga Argentina de fútbol. El DT santafesino había quedado muy debilitado tras la última derrota -en la noche del lunes- ante Huracán por 2-0 como local, por la sexta fecha.