"Me duele en el alma y dejé la vida para que todo salga bien"

Una vez finalizado el cotejo ante Vélez, Juan Pablo Pumpido y el resto de sus colaboradores permaneció dentro de los vestuarios por espacio de una hora junto a un grupo de dirigentes y también dos referentes como Emanuel Britez y Nereo Fernández. Además el técnico dialogó telefónicamente con Luis Spahn quien se encuentra en China para comunicarle la decisión de no continuar al frente del plantel.









Una vez que se retiró del vestuario el DT hablá con la prensa y se lo notó muy compungido y por momentos al borde del llanto con lágrimas en sus ojos. Allí explicó los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión "Acabo de hablar con Luis (Spahn) y le informé que no voy continuar porque no conseguimos los resultados que deseábamos. Me duele en el alma, dejé la vida para que todo salga bien. Hace un año y medio que venimos trabajando en una idea y lamentablemente esto se maneja por resultados", fueron las primeras palabras que soltó en medio de la angustia.









Para luego agregar "Fue una decisión mía porque quiero que a Unión le vaya bien y lamentablemente nosotros no pudimos conseguir los resultados. Se trabajó muy bien, dejamos la vida y somos gente del club pero esto es así. Los motivos por lo cuales no se dieron las cosas los buscaré después. Hoy lo principal es que a este grupo de jugadores les vaya bien, si es con un cambio y nosotros nos tenemos que ir pagando cosas la situación es así. Yo quiero mucho al club, amo al club como también todo el cuerpo técnico, pero no podemos darle al club lo que el club necesita. Trabajamos a destajo para que nos vaya bien, pero en este fútbol mandan los resultados y por eso tomé la decisión".









En la parte final de la charla expresó: "La verdad es que estoy mal y tampoco hablé si seguiré ligado al club. Es una decisión totalmente pensada y creo que es lo conveniente para ver si los chicos pueden cambiar el presente y sacar esto adelante porque los jugadores son los que más se merecen revertir este momento. Obvio que me costó tomar la decisión ya que toda mi vida soñé con ser el técnico de Unión, arrancó todo de muy buena manera y hoy los resultados no acompañan. Entiendo perfectamente la situación y no estoy dolido con nadie, le agradezco a todo el mundo, hinchas, dirigentes y jugadores. Pero el fusible siempre es el cuerpo técnico y hoy no hay más nafta para sacarlo adelante".