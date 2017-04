"Me voy a quedar en China"

La novela de Carlos Tevez sigue sumando capítulos, pese a que hace varios meses dejó la institución a cambio de un suculento contrato con el Shanghai Shenhua de China, entidad que lo convirtió en uno de los futbolistas mejores pagos del planeta.

El primero en avivar el posible retorno del delantero a Boca fue Daniel Angelici. El presidente del Xeneize sostuvo que la entidad posee el dinero para hacerse con los servicios del Apache, como también con los de Ricardo Centurión, y que irá a visitarlo a Asia.

Luego, salió a escena Adrián Ruocco, agente del futbolista. "Lo que dijo Angelici lo ratifico. En agosto se reunirán y dirán cuáles son las expectativas de uno y de otro. Habrá una charla como la que tuvieron en Italia cuando volvió y nadie se lo esperaba. No quiero asegurar que en un futuro cercano se vuelvan a ver, pero el destino los puede volver a cruzar", aseveró el representante.









Estas declaraciones no tardaron en hacer ruido en China. Sin embargo, en declaraciones que reproduce el diario Shanghai Daily, Tevez fue tajante sobre su postura: "A mi familia y a mí nos gusta Shanghai y me voy acostumbrando lentamente a la ciudad y al ambiente. Me quedaré aquí".