Mejor en el resultado que en lo futbolístico

Colón inició su participación en la Superliga argentina con un empate 1 a 1 ante Rosario Central en el estadio Brigadier López. Sin dudas que el resultado lo terminó festejando dado que a tres minutos del final perdía el cotejo, pero una media vuelta de Tomás Sandoval a los 42' terminó salvando la ropa y sumando un punto importante dado que enfrente tenía un rival de jerarquía.





El partido fue intenso, disputado y muy friccionado y ese ritmo frenético hizo que ambos equipos se equivocaran en el manejo del balón. Aún así, el que mejor distribuyó el balón fue el Canalla dado que la figura terminó siendo el uruguayo Washington Camacho que por momentos se manejó con mucha libertad en la zona media.





En el arranque del partido lució mejor Central sobre todo en los primeros 20', pero luego el Sabalero lo emparejó en base a esfuerzo y coraje. Eso hizo que dispusiera de un par de aproximaciones con un remate a la carrera de Nicolás Leguizamón y una entrada de Diego Morales que fue anticipada por el Ruso Diego Rodríguez.





La más clara de esa primera etapa fue para el Canalla con un disparo a la carrera de Santiago Romero que se estrelló en la base del palo izquierdo cuando Alexander Domínguez no tenía manera de llegar. Dentro de una primera etapa equilibrada había sido levemente superior Central.





En la segunda etapa el dominio del elenco visitante se acentuó, Colón se cansó luego de una trajinar importante y eso posibilitó que el equipo dirigido por el insultado Paolo Montero se plantara en campo rival para comenzar a manejar el balón. Un cabezazo de Alfonso Parot pegó en el caño izquierdo tras un córner desde la izquierda.





Antes el Pachi Carrizo había avisado con un remate desde lejos que Dida Domínguez envió al tiro de esquina. A Colón le costaba tener profundidad y los delanteros siempre jugaban de espaldas, la zona media no tenía juego y le costaba el retroceso. Por lo cual el DT mandó a la cancha a Pablo Ledesma y sacó a Cachete Morales.





Cuando pasaba poco frente a los arcos, Colón marcó mal en el fondo, no se hicieron los relevos correspondientes y dos cabezazos dentro del área terminaron con el gol de Camacho. Daba la sensación que el Rojinegro se quedaría con las manos vacías pero apareció el olfato goleador de Tomás Sandoval de apenas 18 para con una media vuelta establecer el empate que se terminó festejando y mucho por como se había dado el cotejo y por el rival que tenía enfrente.





Luces y sombras lo que ofreció el Sabalero en los primeros 90', lo más importante fue no perder y mostrar el coraje de siempre para aún sin jugar bien nunca entregarse. La semana será clave para ver que modificaciones presenta pensando en el partido por la Copa Argentina que se jugará el próximo viernes ante Huracán en el estadio Diego Armando Maradona.

























Embed ¡GOL DE COLÓN!#SuperligaxFOX | Tomás Sandoval, en su primera intervención, mandó la pelota al fondo del arco entre un mar de jugadores. pic.twitter.com/PAUimHyeam — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de agosto de 2017







Análisis del partido entre Colón y Central. Fecha 1 de la Super Liga







Formaciones





Colón 1: ; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Cristian Guanca, Diego Morales, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia; Diego Vera y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez. Alexander Domínguez ; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Cristian Guanca, Diego Morales, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia; Diego Vera y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.





Rosario Central 1: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Mauricio Martínez, Alfonso Parot; Washington Camacho, Santiago Romero, Leonardo Gil, Federico Carrizo; Marco Ruben y Fernando Zampedri. DT: Paolo Montero.





Goles: ST 38' Washington Camacho (RC) y 42' Tomás Sandoval (C)

Cambios: ST 16' Ortiz x Martínez (RC); 24' Chancalay x Leguizamón (C); 27' Ledesma x Morales (C); 34' Herrera x Ruben (RC); 41' Sandoval x Estigarribia (C) y Da Campo x Carrizo (RC).

Amonestados: Leguizamón, Conti, Ortiz, Ledesma (C); Zampedri (RC)

Cancha: Brigadier López.

Árbitro: Juan Pablo Pompei