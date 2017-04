Menotti criticó a Batistuta por lo que dijo del vestuario de la Selección

"Entré al vestuario de la selección y la mitad no me dio pelota", dijo Gabriel Batistuta y encendió la llama de una polémica que se alimentó durante los últimos días. César Menotti, DT campeón del mundo en 1978, criticó al ex goleador por sus dichos y explicó que si la hubiese pasado a él, no lo habría contado.









"Si me hubiese pasado lo de Batistuta, yo no lo diría", señaló en una entrevista con el programa Dame una Señal de Radio Uno (103.1). "Los jugadores están a punto de jugar un partido y tienen la cabeza en otra cosa. A mí me ha pasado de estar en un vestuario de la selección y no enterarme quién estaba en la puerta y por ahí estaba mi hijo. En futbolistas de este nivel no me parece que sea relevante, siguió.









Menotti se refirió a Bati: "Tengo aprecio por Batistuta, pero no es un comentario para hacer. Batistuta estuvo muy alejado del fútbol, dijo que el fútbol no le gustaba. Lo dijo con toda sinceridad, pero son cosas que generan cierto distanciamiento. Si me hubiese pasado a mí, no lo habría dicho".





Fuente: La Nación.