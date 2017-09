Merlo: "Es la carrera más esperada por todos nosotros"

Este viernes se presentó en el concesionario oficial ubicado en el puerto de Santa Fe , el equipo Fiat Petronas, que se apronta a disputar la 8ª fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 . El equipo liderado por Alejandro Venturi, estuvo representado por el mendocino Matías Emmanuel Cáceres, y el puntano Carlos Javier Merlo, quienes junto al santafesino Miguel Ciaurro, competirán con la Fiat Abarth Competizione, firmaron autógrafos y se sacaron fotos con los seguidores de la marca italiana.





En el caso de Cáceres, señaló: "Estamos ya disfrutando del Callejero de Santa Fe, llegamos anoche (por el jueves), nos pudimos acomodar y esta mañana nos fuimos a caminar el trazado. Es mi primera vez en esta carrera tan especial, la vivo con mucha ansiedad, de salir a conocerlo, ir de menor a mayor, porque no te permite ningún error".





"Es un año que arrancó algo complicado para el equipo, pero fuimos creciendo y creo que llegamos a Santa Fe bien. Hay que mejorar, las posiciones sobre todo a la hora de clasificar, el trabajo que se hace previo a cada competencia es arduo, el equipo deja todo y para esta mucho más, porque es muy diferente al resto del año", expresó el piloto oriundo de la provincia de Mendoza.





Fiat 2.jpg





A su turno, Merlo, destacó: "Esta es una carrera muy difícil, muy competitiva, pero venimos con ganas de revertir la situación. Es la competencia más esperada por nosotros en todo el año, por lo menos en lo personal, es la más linda, la que más cosas te genera y te pone con ganas de subirte al auto y andar bien rápido, pero con las precauciones del caso".









Posteriormente, comentó: "A todos los fanáticos de Fiat les digo que va a ser muy importante el apoyo que nos brinden. Vamos a tratar de tener un buen fin de semana, no venimos andando bien en lo que va del año, estamos muy castigados con el tema de los motores, pero aparentemente es una cuestión que tenemos solucionado".





Para los Fiat Linea, la actividad en pista será a partir de este sábado cuando se desarrollen dos entrenamientos (a las 10 y 12.45), ambos ensayos divididos en dos grupos, continuando con la clasificación dividida en tres grupos a partir de las 15.50, y cerrando la jornada con la carrera nocturna a partir de las 20.05, con un total de 24 vueltas o un máximo de 45'.





Fiat 3.jpg



Además del Súper TC2000 se llevará a cabo una nueva fecha de la Fiat Abarth Competizione, que contará con la presencia del piloto de la ciudad de Santa Fe, el abogado Miguel Ciaurro, quien buscará cumplir con el objetivo de correr ante su gente. "Es una linda oportunidad la de correr en mi ciudad con la Fiat Abarth Competizione y estoy tratando de calmar la ansiedad. Me tocó el número 48, creo que es un buen número, tengo muchas ganas de que todo arranque, y espero que sea una linda experiencia", consideró el doctor Ciaurro.





Comentó que "todavía no me subí al auto, quiero verlo y sentirlo, probar la butaca, ya ahora estoy buscando disfrutarlo, aprovechar esta oportunidad, y en este callejero que tiene sus particularidades. Ya dejé los expedientes, ya dejé todo, y ahora me dedico a disfrutar de este evento".