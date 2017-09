"Mi cuerpo ya no puede más"

El boxeador estadounidense Andre Ward, considerado el rey libra por libra, ha comunicado que se retira. En un escrito en su sitio web, el medallista de oro olímpico y múltiple campeón del mundo avisó que deja el boxeo a los 33 años.

"Quiero ser claro. Me voy del boxeo porque mi cuerpo ya no puede soportar los rigores del deporte y por lo tanto mi deseo de pelear ya no existe. Si no puedo darle a mi familia, a mi equipo y a los fanáticos todo lo que tengo, entonces ya no debería estar peleando", dijo Ward, actual campeón mundial semipesado.

Atrás deja un exitosa carrera, en la que fue medallista de oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y además fue campeón supermediano. Curiosamente, a pesar de mantenerse en lo más alto de la élite, jamás tuvo la prensa que tienen Gennady Golovkin, "Canelo" Álvarez o Miguel Cotto, por nombrar algunos.

En su carta de despedida, Andre Ward ha dejado un emotivo mensaje para el boxeo: "Te amo. Has estado a mi lado desde que tenía 10 años. Me has enseñado mucho. Me has humillado. He sacrificado mucho por ti. Pero me has dado más de lo que he creído posible. Te estaré siempre agradecido. He hecho amigos para toda la vida. Me alejo del boxeo de hoy, pero me voy en lo más alto de una gloriosa montaña. Lo hice. Lo hicimos".





El mes pasado, Ward había anunciado que su contrato de televisión con HBO estaba terminado. Aquel vínculo había comenzado tras su victoria ante Chad Dawson en 2012. Seis de sus últimas siete peleas fueron a través de esa señal televisaba, incluyendo sus dos peleas de PPV ante Sergey Kovalev: la primera la ganó controvertidamente por decisión unánime y despejó las dudas en la segunda, en junio pasado, con un triunfo por nocaut en el octavo asalto.