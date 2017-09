Mosquera ya había estado involucrado en otro partido en el que River se favoreció

Roberto Mosquera tiene una extensa trayectoria como director técnico. En Perú, donde nació, fue elegido tres veces como el entrenador del año: en el 2011, 2012 y 2014. Si bien nunca dirigió a la selección de su país, su nombre se escuchó varias veces entre los candidatos a ponerse el buzo que hoy tiene Ricardo Gareca. Su currículum dentro del fútbol, para la gran mayoría de los hinchas, es intachable. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a surgir rumores que lo dejan, por lo menos, muy mal parado. Y también a River...

Mosquera, para algún desprevenido, es el actual DT de Jorge Wilstermann, el equipo boliviano que el último jueves llegó a Núñez con la ilusión intacta de acceder a las semifinales de la Libertadores. Pero que, 90 minutos después, se fue en las sombras tras un 8-0 que no sólo se convirtió en una de las goleadas más grandes de la historia de la Copa sino también en un resultado plagado de sospechas.

Si bien hasta el momento no existen pruebas de que sucedió algo extraño en el histórico triunfo de River, en Bolivia todavía dura el enojo por la eliminación. Y Grover Vargas, presidente del Wilstermann, admitió que está realizando "un sumario interno porque no es normal el partido que tuvimos. Yo conozco a los jugadores, la mayoría está hace tiempo conmigo, creo que son gente decente y pongo las manos en el fuego por ellos, pero...", reconoció el directivo, quien teme que sus futbolistas se hayan involucrado en un tema de apuestas. Y, de ahí, el escandaloso 8-0.

Grover, en cambio, no dijo demasiado acerca de Mosquera. Si bien lo primero que hizo cuando el plantel regresó a Cochabamba fue ratificarlo en su cargo, no ofreció poner ni una uña en las brasas por él. Y parece que no es casual.





Haciendo un poco de memoria, en Bolivia se dieron cuenta de que el mismo Roberto Mosquera ya había participado de un llamativo encuentro por la Copa Libertadores. Y, vaya casualidad, con la inesperada derrota del equipo que dirigía en aquel entonces había beneficiado a... ¡River!.