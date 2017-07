Mosquito Silva: una situación que por ahora no se resuelve

Nicolás Silva aún no sabe si continuará en Colón, desde la dirigencia están muy tranquilos respecto al proceder, más allá de que el representante del jugador manifiesta que el delantero es jugador libre porque no se hizo uso de la opción en tiempo y forma. Este martes el futbolista se reunió con José Vignatti pero no se avanzó en la posibilidad de que el club compre el pase ya que ambas partes mantienen sus posturas que son bien diferentes una de otra.