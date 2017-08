Murillo: "No hay nada definido todavía"

El ecuatoriano Jacob Murillo, que se encuentra jugando en Delfín de la Primera División de su país y figura en la órbita de Colón, habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre la chance de sumarse al equipo de Eduardo Domínguez.





"Mi representante es el que maneja estos temas, por lo que sé hay interés del club para formar parte del equipo, hay interés de otros clubes de Argentina. Pero concretamente lo que maneja mi representante es que no hay nada definido todavía", comenzó diciendo el delantero.





Y agregó: "En lo personal me siento muy bien, creo que estoy pasando por un momento bastante bueno, siento que semana a semana vengo mejorando el nivel y eso me deja tranquilo. Los rumores sobre la transferencia me dejan tranquilo ya que si me toca ir a otro equipo estoy trabajando bien para estar al 100% preparado y poder rendir".





Sobre sus características, contó: "Mi posición es extremo ofensivo por izquierda o por derecha, soy de los jugadores que les gusta encarar mucho y pisar el área rival, lo que me permitió marcar goles y de asistir en 13 ocasiones en lo que va del torneo, gracias a Dios soy el máximo asistidor en el torneo local, y creo que eso es gracias al trabajo y a las cualidades que tengo".





También se lo consultó sobre la llegada de Alexander Domínguez, y manifestó: "Conozco a Alexander, jugamos en contra, es un arquero con muchas condiciones y experiencia, lo demostró en los clubes donde estuvo y en la selección. Ojalá pueda tener la posibilidad allá y lo siga demostrando, siempre es lindo tener a un compatriota si a uno lo deja salir, por eso me deja muy tranquilo".





"Uno como profesional siempre tiene que estar al tanto del fútbol, me gusta ver mucho fútbol argentino y también mundial, y se la conoce como una de las potencias mundiales. Mi representante está manejando algunas opciones y buscaremos la mejor para mi futuro", agregó el atacante.





En cuanto a Colón, dijo: "Estuve viendo la trayectoria de Colón, su hinchada, un club grande que llama la atención jugar ahí. Pero tengo que estar preparado para cualquier eventualidad, ya sea Colón o cualquier otro club. Mi representante tiene la confianza para negociar".





