Nelson Vivas renunció como entrenador de Defensa y Justicia

A pesar del pedido de la dirigencia de que reviera su postura, Vivas decidió mantener su postura", explicó el comunicado emitido por la institución de Florencio Varela.





El ex DT salió enojado desde la zona de vestuarios del estadio "Cementerio de los Elefantes" y no tomó contacto con la prensa, ya que su renuncia se formalizó primero frente a sus ex dirigidos, según le informaron a Télam.





"Desde el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia lamentamos la decisión, dado que siempre hemos apoyado los procesos de nuestros entrenadores, confiando en que los proyectos a largo plazo van más allá de un resultado puntual", aseguró el escrito de la dirigencia.





Y concluyó: "En las próximas horas se definirá quién estará al frente de nuestro primer equipo, dado que el viernes debemos jugar ante Huracán por la 5ta. fecha". En su breve paso como entrenador del Halcón, Vivas sumó una victoria, un empate y dos derrotas, con siete goles a favor y 10 en contra.