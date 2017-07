Nereo Fernández: "La vuelta de Madelón es muy importante"

Desde el próximo lunes Unión arrancará una nueva etapa con un viejo conocido como Leonardo Madelón, que iniciará su tercer ciclo al frente del plantel. En su primera etapa solamente pudo dirigir 18 partidos (2001) pero en la segunda fueron 122 partidos (desde 2013) donde logró el ascenso a Primera División y un buen colchón de puntos para evitar el descenso.





Uno de los referentes con los que cuenta el plantel y que estará presente el próximo lunes en el inicio de la pretemporada es Nereo Fernández, quien se perdió los últimos partidos de la anterior temporada por una lesión en su muñeca izquierda, de la cual se encuentra en la última etapa de recuperación. La Pantera habló con Diez en la City (FM "X" 103.5) sobre el presente del equipo, lo que dejó el pasado campeonato y lo que se viene en esta nueva etapa.





En el arranque hizo un balance de lo que dejó el Torneo 2016/2017 y afirmó: "Se tornó un poco difícil a lo último, caímos en un pozo desde donde no pudimos salir, por una cosa u otra. Pero estamos a pocos días de arrancar una nueva etapa, con la pretemporada, con la vuelta de Leo Madelón, y eso es muy importante. Tenemos que ver las cosas que se hicieron mal en este semestre y mirar para adelante. Soy consciente de lo que pasó y de lo que viene, eso es lo más importante. Me perdí los últimos cuatro partidos del torneo y la Copa Argentina, me tocó una lesión en la parte final y por suerte ya estoy en la última parte de la recuperación para arrancar una pretemporada normal".



-¿Sentís que no es tan crítico el momento y que trayendo algunos jugadores se pueden acomodar?

-Tuvimos partidos excelentes y otros malos, donde no podíamos encontrar el juego. Tuvimos muchos partidos sin convertir, donde nos llegaban y nos marcaban, lo que se tornaba un poco caótico. Tuvimos pasajes de muchos partidos donde estábamos muy bien. Siempre nos faltó un poquito más para terminar de resolver los partidos y no lo podíamos hacer, afectaron mucho los cambios que hubo en estos meses. Hoy la verdad que por suerte terminamos y tenemos que olvidarnos de todo eso. En esta nueva etapa seguramente Leo ya sabe todo lo que pasó porque siempre estuvo pendiente de Unión, seguramente está buscando las variantes para poder revertir este momento.

-¿Qué delantero te anotaba siempre?

-Tuve una admiración por Pisculichi, que es hábil, muy rápido mentalmente, con una pegada excepcional. Me sorprendió mucho, lo recuerdo a él porque charlamos mucho, donde me contó cosas, compartimos momentos.





Nereoooo.jpg Buen nivel. A los 38 años el arquero es uno de los mejores del fútbol argentino.





Una mirada hacia adentro

"Soy una persona que siento mucho la responsabilidad de ingresar a la cancha, la concentración tiene que ser al 100%. Contra Newell's el árbitro Fernando Espinoza me hizo cambiar el buzo y la verdad que me molestó mucho, ya que estaba mentalmente preparado para el partido. A dos minutos de comenzar un partido tuve que ir al vestuario a cambiarme la ropa y me molestó porque no puedo estar pendiente de la vestimenta. Si me como un gol después nadie va a pensar que lo que pasó anteriormente me sacó del partido, eso me pasó, me dejó marcado y me molestó mucho porque me sacó del eje de concentración", se refirió a su mentalización para afrontar los partidos.

-¿Estás pasando el mejor momento de tu carrera?

-Me siento muy bien, por lo que me hubiese encantado terminar jugando este torneo, estaba en un momento lindo, bueno pero me tocó estar afuera. Me siento muy bien, tengo un entrenador de arqueros como Rodrigo Llinas que nos ayuda mucho y nos tiene muy bien, jugó hasta los 40 años y podría haber seguido. Tenemos charlas muy lindas, con experiencias que uno toma. Fuimos compañeros y lo admiraba mucho, hablamos mucho de la edad, del físico, de todos los partidos, él va tomando todos los datos. Él dice que tengo que jugar hasta los 44 años. En la cancha cuando era más chico tomaba decisiones apresuradas, hoy tengo más concentración con otros puntos de referencia.

-¿Seguís disfrutando del fútbol?

-Disfruto mucho el momento en el club, en el día a día, siempre pasan cosas que uno como capitán tiene que resolver, eso me gusta. A mi carrera no le puse límites, me siento bien y la verdad que estoy muy conforme con lo que estoy haciendo, eso a mí me llena el corazón porque con 38 años no es fácil para cualquier arquero. Conozco a miles de arqueros que no llegaron, y estar en Primera División con mi edad habla de una responsabilidad enorme para afrontar los entrenamientos y los partidos.

Sobre el estilo de juego

"La realidad es que hay técnicos que piden salir jugando siempre. El jugador se va preparando, se habla, se entrena y mira muchos videos. Independiente, por ejemplo, abusa mucho de esa situación y pasó que cometieron errores que terminaron en goles. Hay técnicos que piden salir jugando continuamiente y otros no, uno se tiene que amoldar a ese juego. Tuve varios técnicos que lo pedían y me acostumbré, es un juego en el cual me siento cómodo, nunca me costó y me fue bien, por supuesto que con una preparación previa, sabiendo de los riesgos que conlleva", destacó el arquero tatengue.

-¿Qué arqueros te gustan?

-Hay muchísimos que están surgiendo y están en buen nivel, un arquero excelente es Monetti, uno de los más completos que vi por su potencia de piernas, reflejos, reacción y pegada. Es el más completo, y no es alto. Se nota que trabaja mucho la potencia de piernas, si bien la altura no es la ideal trabajó mucho para paliar eso. Martín Arias, de Gimnasia de La Plata, es muy bueno, está en un gran nivel.

Y agregó: "Batalla está preparado para ser el arquero de River, tuvo muchos errores lógicos, es un arco muy pesado. Los arqueros de las inferiores de River trabajan para eso, cuyo arco debe ser gigante. Es un muy buen arqueros, tuvo muy buenos partidos pero cometió errores lógicos que lo marcaron".

Nereo.jpg Archivo UNO











Referentes

"Oscar Córdoba, era un arquero completísimo, sacaba con los dos brazos, con las dos piernas, que tenía una gran potencia de piernas. Con Navarro Montoya compartí plantel en Gimnasia, es un arquero admirable. En ese momento tenía 23 o 24 años y él casi mi edad de ahora y entrenaba a la par de los chicos, me sorprendió muchísimo. Trabaja mucho la ubicación, aprendí de él, sobre todo en la ubicación donde trabajaba mucho", afirmó Nereo.



En cuanto a sus inicios en el fútbol, dijo: "Me inicié jugando de nueve, cuando tenía 14 y 16 años. Jugué en Reserva en Central San Javier, en la Liga Verense, y el técnico era un profe amigo por eso me ponía (risas). Después empecé a atajar, me fui a Sanjustino donde me inicié como arquero. En mis inicios, luego de un torneo jugando para Unión, tras una lesión que me marginó por algunos meses, tuve la chance de pasar a Independiente y San Lorenzo, me estaba yendo muy bien. En San Lorenzo estaba Fabián García que estaba con Madelón en sus comienzos, pero llegó una lesión y se enfrió todo".

Por último, se refirió a lo que viene para el Tate y afirmó: "Tuvimos varios cambios, muchos altibajos. Luego del Clásico no pudimos remontar, no sé si fue ese partido, pero todo pasó por la cabeza. Siempre se habla y se trata de estar todos juntos, pero cuando arranca el partido uno no puede estar en la cabeza de todos. Pasaron varios partidos donde no podíamos remontar, creo que fue una cuestión psicológica. Ahora nos toca la vuelta de Leo (Madelón), en su tercera etapa en el club, él está muy encima del jugador, dialoga mucho con los jugadores, con la mirada que uno le puede hacer se da cuenta cómo está. Conoce muchísimo al club, a la gente, a los chicos que vienen desde abajo. Puede ser algo muy bueno para este momento".



Fuente: Diez en Deportes (LT10)