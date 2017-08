En cada mercado de pases, previo al inicio de la competencia oficial, surge el mismo problema: la deuda con los jugadores. Y Newell's volvió a quedar, como en anteriores ocasiones, en el ojo de la tormenta a partir de las declaraciones que hizo ayer el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, formuladas a la señal de cable TyC Sports. "Newell's tiene una coadministración judicial, pero les debe a 35 jugadores y trajo ocho más", planteó el representante gremial de los futbolistas desde Rosario, adonde viajó para dialogar con el plantel rojinegro.

No es una novedad que Newell's quede en la mirada de todos por este tema, aunque no es el único club del fútbol argentino que atraviesa por realidades similares. Lo evidente es que Marchi, cada tanto, resalta la situación por la que atraviesan los futbolistas de la entidad del Parque.

Marchi llegó ayer a Rosario para conversar con los jugadores. Aparentemente, el mismo plantel y la comisión directiva se enteraron que el dirigente estaría en Bella Vista a partir de lo publicado en la edición de ayer en La Capital. El secretario de los futbolistas estuvo acompañado por el representante gremial en Rosario, Gerardo González.

Por lo que trascendió de Agremiados, la deuda con el plantel es de unos 25 millones de pesos, aunque desde el club se deslizo que es alrededor de 20 millones. Comprende mayo y junio, medio aguinaldo, premios y primas del año pasado, por los que se había acordado un plan de pago que fue incumplido.

"Newell's tiene una coadministración judicial, pero les debe a 35 jugadores y trajo ocho más. Echó a un técnico, no le pagó (por Diego Osella) y trajo a uno nuevo (por Llop). Es un disparate", tiró Marchi, luego del encuentro con los futbolistas, al programa Sportia de TyC Sports. El gremialista habló de coadministración judicial en referencia al fideicomiso.

"Le informamos al plantel la situación del club y a la comisión directiva que hay que buscarle una solución a esta situación", dijo Marchi, quien habría dialogado en Bella Vista con uno de los dirigentes.

En otras oportunidades, el secretario gremial de los futbolistas tuvo charlas con el plantel rojinegro, como ocurrió a principios de año en Mar del Plata, cuando peligró la realización de la pretemporada. En otra oportunidad estuvo en Rosario y siguió de cerca lo que sucedía con los jugadores, quienes adoptaron distintas medidas de fuerza para reclamar lo que se les debía, como entrenar sin la ropa oficial del club o hasta no concentrar para el partido contra Unión, uno de los últimos del torneo pasado, y que desembocó en la renuncia del técnico Osella.

Desde Newell's se plantea que será posible ponerse al día con los jugadores debido a que habrá una reducción drástica de los fondos a destinar para el pago de los sueldos, a partir del alejamiento de Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco y Mauro Formica. Pero desde Agremiados dicen que todavía no existe ninguna señal al respecto.

Marchi se quejó porque llegaron 8 futbolistas a Newell's: Nelson Ibáñez, Bruno Bianchi, Danilo Ortiz, Nery Leyes, Brian Sarmiento, Mauro Guevgozian, Luis Leal y Daniel Opazo. Desde el club se retruca que se fueron 13: Sebastián D'Angelo, Fabricio Formiliano, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi, Germán Voboril, Sebastián Prediger, Facundo Quignón, Eugenio Isnaldo, Formica, Maxi, Scocco, Jacobo Mansilla y Leandro Fernández.

Agremiados sostiene que si clubes como Newell's no se ponen al día, los futbolistas no comenzarán a jugar el torneo, cuya fecha de inicio está prevista para el 25 de agosto. También protesta por la falta de controles sobre los clubes.

"Hoy se está pagando la primera cuota de la televisión de julio, que son 260 millones de pesos, y el jueves habrá otra cuota de 260 millones de pesos. Cuando se abone eso, el fútbol habrá recibido 2.500 millones de pesos en los últimos meses y estamos igual de mal", se quejó Marchi.

Desde Agremiados se plantea que haya sanciones para los clubes que no cumplan. Pero mientras Marchi considera que debe regir a partir de diciembre, las autoridades de la superliga piensan que sea desde junio de 2018. En el medio está Newell's y la deuda que arrastra.