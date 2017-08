Neymar: "Vine a buscar nuevos retos, desafíos y títulos"

El astro brasileño Neymar, flamante contratación del París Saint Germain, advirtió esta mañana que no llegó a la entidad francesa a "buscar protagonismo" sino que consideró que el actual es el "momento adecuado" para intentar "nuevos retos, desafíos y títulos".



En la conferencia de prensa de presentación, el ex delantero del Barcelona remarcó que arribó al PSG "porque quería algo nuevo, no vine a buscar protagonismo".



Neymar fue adquirido por la institución parisina, que abonó la clausula de rescisión estipulada por el club catalán y fijada en 222 millones de euros.





Embed





"Mi corazón me dijo que era el instante de cambiar", precisó la principal figura del seleccionado de fútbol de Brasil, ya clasificado al Mundial Rusia 2018.



"Nunca me ha movido el precepto del dinero. No me interesa sino estaría en otro sitio", se justificó el delantero, de 25 años.



El jugador surgido en las divisiones formativas de Santos sostuvo que la ambigüedad que mostró durante la marcha de las negociaciones se debió a "lo complicado que fue para mí hablar del tema".



"Cuando estuve 100 por ciento decidido ahí sí pude hablar porque mi corazón me lo ha pedido", amplió Neymar, que llevará la camiseta número 10 del PSG.



Con relación a lo que dejó en el Barcelona, el brasileño indicó: "El mensaje que me llevo es de mucho cariño y respeto a todos los aficionados. No tengo de qué quejarme. Hice historia en el Barsa, pude ayudar al equipo de la mejor manera y logramos muchos títulos. No puede quedar todo el mundo contento", puntualizó.



En los cuatro años que permaneció en la entidad blaugrana, Neymar alcanzó dos títulos de Liga, tres Copas del Rey y dos Supercopas españolas.