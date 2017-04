El estratega hizo declaraciones públicas este domingo en canal 13 y prefirió tomar con tranquilidad la reunión de hoy: "Estoy muy fuerte para seguir. Seguro y tranquilo. No siento que la dirigencia me haya quitado el apoyo. Y sí me llegó todo lo que salió de parte del periodismo".





Para más adelante, agregar: "Tengo una muy buena relación con los jugadores. No dirijo un club de amigos ni estoy atado a las convocatorias. Lo que tengamos que cambiar, lo vamos a cambiar".





Respecto a lo que fue la última derrota ante Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas, el Patón sentenció: "El equipo jugó un buen partido". Finalmente, en caso de que decidan echarlo, aseveró: "Si me echan pediré explicaciones, me las darán, me levanto, les doy la mano y me voy a mi casa. Quiero lo mejor para Argentina".





La continuidad de Edgardo Bauza como DT de la Selección Argentina se definirá este lunes luego del cuarto intermedio al que accedieron los dirigentes del fútbol nacional, encabezados por el flamante presidente de AFA , Claudio Tapia.