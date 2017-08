"No jugué en mi posición y no me estaba gustando nada"

Sin embargo, el jueves y luego de analizarlo detenidamente con su familia aceptó la oferta para continuar su carrera en Atlético de Tucumán. Antes lo había pretendido Patronato pero quería quedarse a pelearla en Colón. Pero habida cuenta que las posibilidades de jugar se acortaban prefirió tener continuidad en el Decano.





Vaya paradoja, Blanco no fue muy tenido en cuenta por Eduardo Domínguez pero terminó siendo el goleador de Colón en el torneo con seis tantos en 21 partidos. Pero estaba claro que el entrenador tenía otras prioridades e incluso sigue reclamando por la llegada de un delantero por lo cual el Sungui era consciente que se le iba a hacer muy dificultoso jugar.





En consecuencia rescindió su contrato y en las últimas horas dialogó con Radio La Red 96.7 explicando los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, pero a su vez criticando el accionar el entrenador y manifestando el dolor que le provoca tener que emigrar.





blanco 3.jpg







"La verdad no fue tan rápida la decisión de irme, lo pensé mucho y entendí que lo mejor era cambiar de aires, ya que iba a ser complicado jugar en Colón. Tenía otras ofertas pero me incline por Atlético de Tucumán", comenzó diciendo.





A la hora de analizar los motivos por los cuales no jugaba sentenció: "Es muy raro todo, estaba preocupado por que no encontraba explicaciones, hice toda pretemporada, pero la realidad es que en los últimos partidos no jugué en mi posición.Lo hacía medio de enganche, retrasado y no me estaba gustando nada. Por eso decidí irme. En su momento Domínguez me dijo que quería ver otros jugadores, fue solo eso".





Respecto al balance que realiza de su paso por Colón indicó: "En lo personal contento porque regresé cuando muchos no querían venir. Yo me voy contento, vine con el desafío de mantener al equipo en Primera y después de un año de trabajo nos metimos en la Copa, más no puedo pedir. Cumplí con mis expectativas más allá de que siempre quiere uno hacer goles".





Ismael Blanco.jpg UNO Santa Fe







En cuanto a las diferencias entre Paolo Montero y Domínguez manifestó: "Con Montero jugaba pero eran pocas las chances de gol que tenía el equipo y me la tuve que bancar. Pero llegó Domínguez y no sé porque no jugué, fue todo muy raro, se ve que no lo convencía. Yo ahora no hablé con ningún dirigente y sabían que estaba todo dado para desvincularme. De todos modos quería irme bien sin problemas, vine en silencio y me voy en silencio".





En el tramo final de la charla aseguró: "Me saqué el gusto de volver a jugar en Colón, la idea era terminar el contrato pero no se dio y la deuda de salir campeón que es lo que todos los hinchas deseamos. Me hubiese gustado venir cuando el Lalo (Eduardo Vega) era presidente pero no se dio. Yo vine con la idea de ser protagonista, había que motivar a los hinchas después de tantos sufrimientos".





Para luego finalizar "Fue difícil la decisión ya que mi objetivo era retirarme en Colón pero no se pudo. Ya estoy grande y pretendía jugar. Podía quedarme en Colón a cobrar y cagarme de risa pero eso no era lo que quería. Me da pena irme, pero debo mirar para adelante. Estoy agradecido a los hinchas, me maté por el club y dejé todo para venir. Ojalá sigan apoyando al equipo en las buenas y en las malas porque hay un muy buen plantel".





COLON 1.jpg Nicolás Leguizamón e Ismael Blanco serán la dupla de ataque e Iván Torres también será titular.























Llegó hace un año con la intención de retirarse en Colón, retornó del Barcelona de Ecuador y resignó dinero para volverse a poner la camiseta rojinegra. Como hincha y habiendo debutado en el Sabalero sus objetivos estaban puestos en jugar un par de temporadas y es por eso que firmó un contrato por dos años.