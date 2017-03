"No me arrepiento de haberme quedado"

Ya recuperado de una lesión que lo dejó casi 40 días fuera de las canchas, Lucas Alario expresó sus sensaciones luego de rechazar una jugosa oferta del fútbol chino para priorizar lo futbolistico: "No me arrepiento de la decisión que tomé, estoy contento acá y ojalá pueda quedarme después de junio. Era la primera vez que me tocaba y no era fácil. Estaba enfocado en recuperarme de la lesión".

Por otra parte, el Pipa contó como se encuentra físicamente de cara al regreso de la actividad oficial y de qué manera llevó el periodo de recuperación: "Desde la semana pasada entreno con normalidad, ya sumé minutos de fútbol y me voy sintiendo mejor. Estuve varios días parado pero voy agarrando ritmo. Por suerte ya pasó, hice una buena recuperación y espero que no vuelva a suceder".

"Estoy a disposición y me siento bien, Marcelo es el que decide quienes van a jugar", agregó el delantero en referencia al duelo que River disputará el próximo domingo ante Unión en el Monumental.

Además el goleador Millonario se refirió al terreno perdido por la lesión y expresó todo su deseo de regresar cuanto antes al seleccionado nacional: "Con ganas y esperanza de volver, para eso hay que hacer las cosas bien en River, vengo de 40 días parado y eso me marginó".

También le tiró flores al máximo artillero de Atlético Tucumán, a quien incluso posicionó por encima de Benedetto y Bou: "De Argentina me gusta mucho Zampedri"

Por último el atacante surgido de Colón contó en qué país europeo le gustaría jugar: "Yo sigo mucho la liga inglesa, es la que más sigo por la competencia que hay y los partidos que hay. Ojalá que la oportunidad la tenga en esa liga, es la que más me entretiene".