"No me reuní con nadie"

"El presente es lo único que me preocupa", respondió cuando fue consultado sobre lo que parece un futuro asegurado en el equipo nacional capitaneado por Lionel Messi. "No hay nada nuevo sobre mi continuidad y después de un partido frenético como el de hoy (este domingo), lo que digo es que me siento muy vinculado a mi equipo", aseguró en la conferencia de prensa que brindó tras las igualdad en Mestalla.









Sampaoli evitó después referirse a la reunión que mantuvieron el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, y su representante, Fernando Baredes, el sábado en un hotel de Barcelona . "A esa pregunta deben responder los que se han reunido y yo no tuve ninguna reunión con nadie", se desligó.









"Estoy pendiente de alcanzar un objetivo importante con Sevilla y el presente es lo único que me preocupa", concluyó.





Fuente: Télam.

El DT santafesino Jorge Sampaoli, elegido por la AFA para reemplazar a Edgardo Bauza en la Selección Argentina, desconoció ese interés y aseguró que se siente "muy vinculado a Sevilla", luego del empate sin goles ante Valencia por la Liga de España.