"No miramos más allá del próximo partido"

Esta mañana el plantel sabalero entrenó en el predio y de cara al partido del próximo domingo ante Quilmes , la duda está planteada en la presencia de Nicolás Silva que padece un esguince moderado en el tobillo izquierdo y por ese motivo viene realizando trabajos kinésicos para recuperarse.





Por ello es muy prematuro hablar sobre la formación sabalera para visitar al Cervecero, aunque si el Mosquito se recupera no es descabellado pensar en que Eduardo Domínguez pueda repetir la formación que viene de ganarle como local a Godoy Cruz.





Luego de la práctica matutina, el entrenador sabalero charló con la prensa acerca del presente que viene atravesando el Sabalero y también habló sobre el rival que tendrá el próximo partido que justamente tendrá un nuevo técnico como Cristian Díaz





Cuando lo consultaron respecto a los elogios que viene cosechando luego de este momento que disfruta su equipo fue muy claro "Trato de hacer oídos sordos y seguir trabajando para mejorar y ganar. Lo estamos consiguiendo y por eso debemos seguir por este camino".





En cuanto al rival que tendrán enfrente tiró: "Ahora viene Quilmes que renueva esperanzas y sueños con un buen entrenador, y además pelea por cosas importantes, pero distintas a la nuestras.Es obvio que falencias tiene por algo cambio de técnico y no logró ganar este año pero tiene buenos jugadores que no están pasando un buen momento y por eso no podemos confiarnos".





Respecto al nivel que está mostrando Colón expresó: "Hacemos hincapié en lo nuestro, por algo metimos cuatro victorias consecutivas.Estamos logrando cosas muy buenas, los jugadores van entendiendo lo que pretendemos. Crecemos como equipo y todos los partidos son diferentes. Me gusta como leen el partido, si necesitamos presionar, replegar y eso lo están haciendo muy bien. Porque además los rivales nos van conociendo como nos paramos en la cancha y al conocernos más nos presentarán más dificultades".





Sobre el trabajo del día a día opinó: "Nosotros le damos opciones y herramientas para que los futbolistas se desenvuelvan mejor. La impronta es importante, pero dentro de una estructura. Hacemos hincapié en lo nuestro tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y después trabajamos en función de lo que puede presentar el rival, no miramos más allá del próximo partido ese es el mensaje que bajamos".