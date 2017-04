"Nunca dije que me retiraré a fin de temporada"

"No voy a decir que es algo irrelevante, pero está muy cerca de serlo. Ganar o no ganar no va a cambiar lo que decida hacer en mi futuro", reconoció en relación a los playoffs ante Memphis Grizzlies. La serie con el conjunto de Memphis comenzará el próximo lunes (21 hora argentina) con la ventaja de localía tras quedar en el segundo lugar de la Conferencia Oeste. Ginóbili, de 39 años, promedió 7.5 puntos, 2.7 asistencias, 1.2 robos y 2.3 rebotes en 18.7 minutos en cancha durante 69 partidos.

El basquetbolista de San Antonio Spurs y campeón olímpico con el seleccionado argentino, Emanuel Ginóbili,desmintió que se retirará al final de esta temporada de la NBA estadounidense. "Nunca dije que me retiraba. Me hacen esta pregunta 40 veces por temporada, a esta altura. Nunca dije que me retiraba, o que no. Solo voy a esperar y a ver. Físicamente, creo que sé lo que voy a ser. No va a cambiar demasiado", comentó el bahiense en diálogo con el medio local San Antonio Express.