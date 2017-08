Oriana Sabatini: "No me importaría que me llamen botinera"

La arena acaricia su piel. Con el torso desnudo y una sensualidad innata, Oriana Sabatini (21) sube aún más la temperatura del verano en South Beach, Miami. "Ya no soy una nena, pero me gusta cuidar mi imagen y eso incluye el tipo de fotos que hago", asegura la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini.

El topless que revolucionó las redes sociales es parte de la producción que protagonizó para la campaña primavera/verano de Ginebra, la firma de Mica Tinelli, con quien pegó onda desde que diseñó los vestuarios para sus shows. "Es un trabajo cuidado", afirma la morocha, que lejos de sentirse una femme fatale admite: "Me da un poco de vergüenza. Creo que cada uno es sexy de diferentes maneras. Yo me siento así cuando bailo, pero creo que no hay nada más lindo que seducir desde el interior, con la personalidad, los valores... Algo que siento que está un poco desvirtuado hoy en día".





Dybala.jpg









Luego de iniciar su carrera musical con el hit Love me down easy, Oriana se prepara para lanzar su segundo tema, Stay or run. "Todavía no puedo creer la repercusión que tuvo mi primer tema. Para el verano tengo planeado sacar el disco y comenzar a escribir canciones en español. Estoy muy agradecida, viviendo un momento increíble en mi carrera", asegura.

Separada desde hace tres meses del actor y youtuber Julián Serrano (23), con quien estuvo tres años de novia, revela: "Nos la veíamos venir... Aunque estuve muy triste, ya había comenzado con el duelo hacia el final de la relación".





oriana 2.jpg









–El fin de tu noviazgo con Julián tuvo que ver con la decisión de priorizar tu carrera?

–No, para nada. Para mí el trabajo es sólo eso, trabajo, no es mi vida. La relación venía mal desde hacía un tiempo. Si tengo novio sé priorizar las cosas. No creo en los que dicen que no tienen tiempo para una pareja por estar enfocados en lo laboral. Si amás, el tiempo te lo hacés.

–¿Desde que estás soltera los hombres están más lanzados?

–Sí, la verdad que sí. Cuando estaba de novia no se me acercaba ni un chico, y yo me preguntaba: "¿Qué está pasando?". Pero habla bien de los hombres, que no querían faltarle el respeto a Julián.

–Se te vinculó con el delantero cordobés de la Juventus, Paulo Dybala (23). ¿Qué hay entre ustedes?

–(Se ríe) ¡Nada! Sé que les encantaría que dijese que hay algo, pero no lo conozco. Intercambiamos likes en las redes y ahí terminó la "gran historia de amor" que armaron.





Oriana1.jpg





–Gonzalo Higuaín los mandó al frente durante un vivo de Instagram.

–Lo hizo por los rumores. Porque a Higuaín tampoco lo conozco, ¡y no puedo creer que me haya nombrado! Al otro día me explotaba el teléfono y yo no entendía nada.

–¿Estarías dispuesta a ser botinera?

–Ultimamente me familiaricé con el término, porque me llamaron tanto de esa manera. ¿No existe un título para las novias de los youtubers o los actores? Igual, si quiero a una persona y me enamoro, no me importaría que me llamen botinera. Cuando estoy enamorada voy para adelante.

–¿Dejarías tu carrera para acompañar a un futbolista?

–Cuando amás a alguien, hacés de todo para que la relación sea posible. No creo que las distancias sean un impedimento. Como botinera o como cualquier otra profesión de una pareja que implique mudarse a otro país. Soy una romántica clásica y creo que si dos personas se aman, todo se puede.





oriana-sabatini.jpg





–¿Cuál es tu estado sentimental hoy?

–Estoy re soltera. Hace un tiempo decía que tenía ganas de volver a enamorarme, pero ahora la verdad es que me da fiaca. Es cierto que cuando ocurre, ocurre... ¡Pero también disfruto de tener tiempo para mí!

–¿Qué debe tener un hombre para conquistarte?

–Mas allá de que se trate de un bombón o un genio, a mí me seduce el hombre que sabe cuidarme. Creo que no hay nada más lindo que eso. Aquel que logra que me sienta segura, cuidada y respetada se gana mi corazón.









Fuente: Gente