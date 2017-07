Oscar Ruggeri recibió un regalo impensado en su visita a Santa Fe

Son esas lindas historias que rodean al fútbol. Una anécdota que Oscar Ruggeri no se va a olvidar jamás de su paso por Santa Fe. Un coleccionista le obsequió al campeón del mundo la casaca celeste y blanca que el exdefensor vistió en la Copa América de Chile '91, en aquel equipo de Alfio Coco Basile. Ruggeri no lo podía creer: "Ésta no la tengo, es la de la Copa América", arrancó cuando el coleccionista se acercó a mostrársela.





Clemente Rodríguez, tiene más de 200 camisetas. La mayoría son de Boca porque él es hincha fanático del Xeneize. En su enorme placard también guarda varias casacas de la Selección Nacional y de otros equipos del mundo. Vino a Santa Fe hace 22 años, es abogado y hace tiempo que tiene esta hermosa locura de juntar camisetas de fútbol.





Cuki, como le dicen sus amigos, tenía el dato que los campeones del 86′ estarían el fin de semana en la ciudad por el cumpleaños de Nery Pumpido. Después se enteró que visitarían el club Regatas, para sumarse a la movida del Fútbol Solidario. Clemente no lo dudó y se fue al club lagunero con sus camisetas de la selección para que se las firmen los protagonistas.





Y así fue, aparecieron todos detrás del ex arquero Nery Pumpido. Eran nueve de los campeones. Clemente se acercó a cada uno para que estamparan la firma en la camiseta del '86. El primero en sorprenderse fue Julio Vasco Olarticoechea: "De dónde la sacaste, ésta es la mía, esto vale oro.", lo mismo decían el resto de los integrantes de aquella selección de Carlos Salvador Bilardo.





Más tarde, llegó el momento único y emotivo. El coleccionista le mostró a Ruggeri una camiseta de la selección del año '91, la que usaron en la Copa América de Chile. Era la del Cabezón, con el 19 en la espalda. El ex marcador central no lo podía creer y repetía varias que no la tenía.









Embed













Ruggeri le exigía: "Vení, no te me vayas", y siguió dialogando con Clemente. Quería esa casaca, se notaba en su mirada. En un momento, el ex defensor se animó: "Pedime lo que quieras, no sé, lo que gustes.", estaba loco por tener esa celeste y blanca. Era algo increíble, ¡Ruggeri pedía la camiseta de Ruggeri, a un coleccionista!





Y luego llegó el gran momento. Cuki muy emocionado y en un enorme gesto, le dijo: "Tomá, te la regalo, no te pido nada a cambio, ustedes nos regalaron la Copa del Mundo". El exfutbolista lo miró, agarró la camiseta y le respondió: "Muchas gracias, pero agendá mi celular, quiero estar en contacto con vos".





Pasadas algunas horas de esta situación, Ruggeri no salía de su asombro: "Nunca me había ocurrido algo así", insistía. No paraba de agradecerle el gesto a Clemente. Inclusive luego le envió un audio de WhatsApp. Lo invitó a Buenos Aires para encontrarse con él y contar la anécdota en el programa 90 Minutos, de Fox Sports.





Fuente: Nicolás García (Nexo Diario)