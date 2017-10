Otro técnico que se va cuando apenas se jugaron seis fechas de la Superliga

Este mediodía Sebastián Méndez anunció su salida como técnico de Belgrano por una decisión personal que obviamente está emparentada con los magros resultados conseguidos, no tanto por los de la Superliga, sino por los anteriores.





En la conferencia de prensa el DT se mostró dolido por la situación, aunque de todos modos llamó la atención su renuncia dado que no tenía cuestionamientos por parte de los directivos ni tampoco de los jugadores.





"Estoy dolido por dejar este club. Fue una decisión personal que tomé porque no se dieron los resultados que yo esperaba.La decisión estaba tomada, más allá del resultado del domingo (clásico). De este grupo sólo tengo elogios. Son todos muy buenos chicos", aseguró el Gallego.





Para luego agregar "Los jugadores me pidieron que me quede. El fútbol no es una ciencia exacta. No veníamos encontrando funcionamiento. De parte mía y del cuerpo técnico quiero pedir disculpas por no haber conseguido más puntos".













Por Copa Argentina jugó tres, obtuvo dos empates (con victorias en los penales) y una derrota. En total sumó el 40,77 por ciento de los puntos. En la continuidad de la Superliga, Belgrano (9 puntos) visitará al líder Boca Juniors por la séptima fecha, el 29 de octubre, y una semana más tarde será anfitrión de Independiente.

Méndez estuvo poco más de seis meses en el Pirata, donde dirigió 18 partidos de Primera División y tres de Copa Argentina Su rendimiento en partidos de Primera División son 5 partidos ganados, 7 empatados y 6 perdidos.