Paolo Montero: "No sabía que era tan importante para Colón"

La Superliga se pondrá en marcha este fin de semana con muchos partidos atractivos y donde los "grandes" se llevan gran parte de la atención por sus figuras y últimas contrataciones. Pero en Santa Fe también habrá este sábado un cotejo más que especial para los hinchas de Colón, ya que recibirá a Rosario Central en la primera exposición de Paolo Montero tras su polémica salida.





Vale recordar que en su momento el DT uruguayo se alejó del sabalero sin llegar a un acuerdo económico, factor que derivó en un ida y vuelta con los dirigentes y que terminó todo en juicio en la FIFA. En este sentido, desde la capital de la provincia se lo intimó por una cifra cercana a los 10.000.000 de pesos.





Sin dudas que será prácticamente un show lo que se viva en el Brigadier López, porque la gente quizás le tenga planeado un recibimiento especial por todo lo mencionado anteriormente y el charrúa también lo sabe, aunque lo acepta a medias. "No entiendo por qué. Yo no soy como Chacho, ídolo del club como jugador y entrenador; no soy Bichi Fuertes, que fue el máximo goleador. Nosotros en su momento tomamos una decisión, que era irnos y nada más. Después lo hicieron todo los dirigentes. Yo nunca hablé de nada, porque no me interesa decir nada. Soy un agradecido de que me dieran trabajo, pero me sorprende como terminó todo", expresó Montero en conferencia de prensa.





Pero lejos de quedar ahí, agregó: "No sabía que era tan importante para los dirigentes de Colón, porque no soy ídolo y no jugué en el club. Estuve seis meses y nada más. Después, si me dicen algo en la cancha, la verdad que no pasa nada, porque ya lo viví como jugador de fútbol. Entonces ni me toca. Ojalá pudiera jugar, pero ya no puedo".





Lejos de querer seguir metido en temas del pasado, se metió en lo estrictamente futbolístico: "Nos toparemos con un equipo duro, que lo demostró cuando jugó acá y al cual no será fácil ganarle. Ni hablar si tenemos en cuenta que en el semestre pasado se hizo fuerte en casa, donde ganó casi todos los partidos. Asumo que saldrán a presionarnos. Se reforzaron bien e hicieron buenos encuentros en la pretemporada, así que sin dudas será muy duro. Lo único que espero es que no se presente enredado y aburrido".