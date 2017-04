Pasados por agua

El encuentro entre Racing y Tigre fue suspendido a los 23' de la primera etapa por el árbitro Pedro Argañaraz por razones climáticas cuando iban 1-1 en Avellaneda, en el marco de la 19ª fecha de Primera División."No se puede jugar, la pelota ya no corre, quiero preservar a los jugadores, y no hay mucho que esperar porque la lluvia no va a parar", sostuvo Argañaraz.









Diego González, al minuto, puso el 1-0 para Racing, que tiene 30 puntos; en tanto el colombiano Sebastián Rincón, 60" más tarde, empató para Tigre, que ostenta 21 unidades. Los dos equipos ofrecieron un atractivo partido en esos 23', con buen trato de pelota y varias llegadas en los arcos, más allá de los dos goles.









Racing, con un 4-4-2 flexible, asumió el protagonismo, sacó ventaja rápidamente con el tanto de González, pero la alegría le duró poco, porque en el primer ataque Tigre, con un 4-3-1-2, encontró la igualdad con la precisa definición de Rincón. Después ambos equipos dispusieron de un par de ocasiones de riesgo, pero Argañaraz decidió suspender el partido por la intensa lluvia que cayó en Avellaneda.





Síntesis

Racing: Agustín Orión; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Marco Torsiglieri y Emanuel Insúa; Marcelo Meli, Diego González, Luciano Aued y Marcos Acuña; Gustavo Bou y Lautaro Martínez. DT: Diego Cocca.





Tigre: Nelson Ibáñez; Martín Galmarini, Paulo Lima, Erik Godoy y Diego Sosa; Lucas Menossi, Agustín Cardozo y Alexis Castro; Diego Morales; Sebastián Rincón y Carlos Luna. DT: Facundo Sava.





Goles: PT 1'. González (R) y 2' Rincón (T).





Incidencia: PT 23' fue suspendido por lluvia.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Pedro Argañaraz.