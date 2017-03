Podrido, Marcos Rojo rompió la veda con la prensa y tapó varias bocas

Embed

El defensor de la Selección argentina Marcos Rojo decidió romper la veda que el plantel albiceleste había impuesto con la prensa y se quejó de aquellos que critican "con una boludez", en vez de hacerlo "con algo de fútbol".De esta forma, Rojo se diferenció del resto de los jugadores de la Selección, que tal como anunciaron el pasado 15 de noviembre de 2016 luego de ganarle a Colombia, no iban a hablar más con la prensa, tras una grave acusación sobre Ezequiel Lavezzi.Esta misma postura se mantuvo hasta el pasado viernes, cuando Rojo le dio una entrevista al programa "Jaque y Mate", de la ciudad de La Plata.En ese sentido, durante la charla grabada en el estadio Ciudad de La Plata, que se difundió en la previa del encuentro ante Bolivia, Rojo respondió a las críticas por el desempeño de la Selección."Todo esto que se fue dando de la falta de respeto. Fue algo que se fue formando, fuimos aguantando y aguantando, hasta que llegó un momento en que la cosa ya no daba para más", explicó el defensor.Y agregó: "Es difícil porque estamos todo el tiempo bajo la lupa. Dicen que 'tienen que rendir, son los mejores, vienen de afuera y no saludan a la gente' y por ahí en vez de hacerte una crítica de fútbol te saltan con una boludez", agregó Rojo en el fragmento publicado en la cuenta de Youtube del programa.