Polémica denuncia de Caruso Lombardi contra un jugador de la Selección

Carlos Dibos tiró la bomba y el tema de la Selección estalló en distintas direcciones. Quien fuera preparador físico en la era Basile sacó a la luz internas del plantel albiceletse y Caruso Lombardi aprovechó y se metió de lleno.









El mediático entrenador aseguró que un futbolista de la Selección mantiene diálogo con Jorge Sampaoli desde antes que asumiera Edgardo Bauza









"Sampaoli está hablando con un jugador de la Selección desde antes que asumiera Bauza", denunció el Tano en Líbero. Aunque no quiso dar nombres, fiel a su estilo, sí brindó más precisiones: "Son todos de la zona de Casilda (Santa Fe). Ahora, deben estar durmiendo juntos, ja". Lionel Messi, Javier Mascherano, Éver Banega, Ángel Di maría y Ezequiel Lavezzi son algunos de los referentes que nacieron en Rosario o viven en zonas cercanas.









"No me gusta que (Sampaoli) se esté reuniendo con los jugadores en la previa de la decisión sobre quién debe dirigir a la Argentina. En Chile cuando quiso sacar a Vidal, no pudo. Acá va a pasar lo mismo. ¿Qué escoba va a pasar? La escoba en la puerta de mi casa", ironizó.









Y cerró explicando por qué no le gusta Sampaoli: "No dirigió nunca a un equipo argentino. Pudo haber dirigido a Argentino de Rosario, nada más. Su representante me pedía que le consiguiera algo en Buenos Aires. Pero así como a él, que le fue bien en Perú y Chile, a otros entrenadores también les fue bárbaro en el exterior".









En relación a los dichos de Dibos, quien sostuvo que el club de amigos fue el causante de la salida del cuerpo técnico del Coco Basile en el segundo ciclo en la Selección, agregó: "Los que mandan en la Selección son los jugadores. Si no es incomprensible que pasan los técnicos y siempre están los mismos. Los jugadores quieren ser técnicos. Todos. Ellos creen que sin técnicos se puede jugar. Entonces, que no vayan más a sus trabajos Mourinho, Guardiola, Simeone".









Y finalizó con una dura crítica al Pocho Lavezzi: "Hace tiempo que no rinde. Fijate la broma que le hizo a Sabella, que porque es bueno se la dejó pasar y además iba camino a la final del Mundial. Si me lo hace a mí le digo quedate acá afuera... ¡Cómo le va a tirar agua en la cara! Es una falta de respeto".