Polémico pesaje en la UFC

El estadounidense Daniel Cormier (18-1), campeón de los pesos semipesado de la UFC, sufrió más de la cuenta para dar el pasaje para quedar habilitado para defender su título ante su compatriota Anthony Johnson (22-5) en el UCF 210, a celebrarse en el KeyBank Center de Buffalo, New York.

Durante la balanza oficial, Cormier tuvo que recurrir a una segunda oportunidad para poder marcar el peso reglamentario de 205 libras para oficializar el combate. Salió a hacer su primer intento desnudo, tapado por una toalla, pero la báscula marcó 206.2 libras.

Visiblemente frustrado, el campeón semipesado salió hacía los vestuarios y regresó dos minutos más tarde para hacer un segundo intento. Otra vez sin ropa. Subió nuevamente a la balanza y, para sorpresa de los presentes, había perdido 1,2 libras, el equivalente a 0,5 kilos.

En ese segundo intento, se observa que Cormier coloca sus manos encima de la toalla utilizada para tapar su cuerpo, una presunta técnica para lograr que el peso de sus extremidades no recayera en un 100% sobre la balanza. De todas formas, Tony Giardina, director ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada, afirmó que no estaba sosteniendo la toalla para compensar el peso.

"¿Sostuvo la toalla en el segundo intento? No lo he visto. De todas formas, dio el peso correcto", respondió Giardina ante la consulta de los medios de comunicación, según informó CBS Sports.









"¿Por qué querría hacer eso? No lo entiendo. No es algo que he hecho antes, así que no sé. Sólo quería asegurarme de no mostrar mi cuerpo", explicó Daniel Cormier ante el mismo interrogante, aunque no reveló cómo hizo para perder medio kilo en solamente dos minutos.